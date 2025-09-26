Alcaldía de Guayaquil rehabilita calles y construye cancha en la cooperativa Reinaldo Quiñónez

La Alcaldía de Guayaquil, liderada por alcalde Aquiles Álvarez, inició la rehabilitación de 1,2 kilómetros de calles principales y secundarias en la cooperativa Reinaldo Quiñónez, al noroeste de la ciudad. La intervención, que comenzó este mes, busca garantizar vías en condiciones adecuadas de cara a la temporada invernal y mejorar la infraestructura deportiva de la zona.

Rehabilitación vial en marcha

Los trabajos incluyen relleno, reconformación y reciclado de la calzada, ejecutados con retroexcavadoras, volquetas y rodillos compactadores que operan simultáneamente en distintos tramos. En esta primera fase se intervendrán ocho calles, mientras que una segunda etapa contempla la rehabilitación de vías adicionales dentro de la cooperativa.

El plan municipal forma parte de una estrategia más amplia de la alcaldía para mejorar sectores históricamente desatendidos de Guayaquil, acercando servicios públicos y espacios recreativos a la comunidad. La ejecución de estas obras busca reducir problemas de movilidad, prevenir daños durante la temporada de lluvias y ofrecer vías seguras para los habitantes.

Shirley Ruíz, residente de la cooperativa, destacó la continuidad de las mejoras en el sector. Señaló que el alcantarillado y una cancha deportiva ya fueron instalados, y resaltó la importancia de la rehabilitación de calles para la vida diaria de los moradores.

Inversión y obras deportivas en Guayaquil

Paralelamente a la rehabilitación vial, se construye una cancha de fútbol con césped sintético, cuya entrega está prevista para octubre de 2025. La obra representa una inversión superior a USD 496 mil y beneficiará a miles de niños y jóvenes del sector. Así se brinda un espacio adecuado para la práctica deportiva.

El proyecto combina infraestructura vial y recreativa, un enfoque que busca mejorar la calidad de vida de la comunidad. Los trabajos cumplen con los cronogramas establecidos por la administración municipal y son supervisados por personal técnico del Departamento de Obras Públicas de Guayaquil.

Además de la cancha, se contempla la instalación de iluminación, señalización y elementos de seguridad vial. Esto garantiza que las calles y espacios deportivos sean funcionales y seguros para todos los habitantes.

Impacto comunitario y planificación urbana

Estas intervenciones forman parte de un plan estratégico del municipio para revitalizar áreas urbanas con deficiencias históricas en infraestructura. La combinación de mejoramiento vial, alcantarillado y espacios recreativos busca generar un entorno seguro y funcional. En especial énfasis en la movilidad y la recreación de los habitantes.

La alcaldía ha priorizado este tipo de proyectos en cooperativas donde la infraestructura no se ha actualizado durante años, asegurando que las obras tengan un impacto tangible y duradero en la comunidad. La coordinación entre maquinaria pesada, equipos técnicos y supervisión municipal permite que los trabajos se ejecuten de manera eficiente y conforme a los estándares de calidad.

En los próximos meses, la segunda fase de rehabilitación de calles continuará, extendiendo las mejoras a más tramos. Así se consolida la estrategia de recuperación urbana en la cooperativa Reinaldo Quiñónez.