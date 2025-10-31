Alejandro Fernández prepara un show 360° en Quito y Guayaquil: un tributo a México y a Vicente Fernández

La música ranchera y el romanticismo de México cobrarán vida en Ecuador. Alejandro Fernández, uno de los artistas más emblemáticos de América Latina, se presentará el 6 de noviembre en el Coliseo General Rumiñahui de Quito. Será con su primer show 360°. Además, continuará su gira el 8 de noviembre en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil.

Una experiencia única en 360°

El innovador formato del concierto coloca el escenario en el centro del coliseo, ofreciendo a los asistentes una visión completa desde cualquier ubicación. La producción incluye audio envolvente y detalles pensados para crear una experiencia íntima y emocionante, haciendo sentir al público como protagonista del espectáculo.

Más de 50 profesionales conforman el equipo de esta gira. Esto asegura que cada aspecto del show cumpla con estándares internacionales y transporte a los espectadores al corazón de México.

Tributo a Vicente Fernández y un recorrido por sus grandes éxitos

El concierto no solo repasará los grandes éxitos de Alejandro Fernández, sino que también rendirá homenaje a su padre, Vicente Fernández, ícono de la música ranchera. Con mariachi, romanticismo y una producción de primer nivel, el show promete revivir la magia de los palenques mexicanos. Sin duda, emocionará a los fanáticos de todas las edades.

Trayectoria y colaboraciones de un ídolo internacional

Con más de 30 años de carrera, Alejandro Fernández ha vendido más de 20 millones de discos. Además, ha ganado múltiples Grammy Latinos y ha llevado su música a los cinco continentes. Su versatilidad le ha permitido alternar entre pop latino y ranchera. También ha colaborado con artistas como Beyoncé, Christina Aguilera, Marc Anthony, Morat y Mon Laferte.

Desde escenarios emblemáticos como Madison Square Garden hasta festivales internacionales como Viña del Mar, Fernández ha llevado la cultura mexicana a todo el mundo. Esto lo consolida como uno de los artistas más influyentes de la música latina.

Fechas y logística de la gira en Ecuador

Quito: 6 de noviembre, Coliseo General Rumiñahui

Guayaquil: 8 de noviembre, Coliseo Voltaire Paladines Polo

El evento está producido por Output, empresa ecuatoriana con más de siete años de experiencia en espectáculos masivos, garantizando una experiencia de alto nivel en cada detalle.