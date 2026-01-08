Alerta en Ecuador: Gremios productivos advierten crisis alimentaria inminente y denuncian trabas a la importación de maíz

Una situación crítica se cierne sobre la industria de alimentos en el país, motivando una urgente alerta en Ecuador por parte de los principales actores del sector agropecuario. A través de un comunicado conjunto y pronunciamientos en redes sociales, diversos gremios han manifestado que la seguridad alimentaria nacional se encuentra bajo una amenaza real y directa. La preocupación central radica en la imposibilidad de sostener los niveles de producción necesarios para abastecer a la población, debido a la falta de decisiones técnicas oportunas por parte de las autoridades competentes.

El bloque productivo ha sido enfático al señalar que el diálogo no puede postergarse más tiempo, exigiendo acciones inmediatas a las nuevas autoridades del Ministerio de Agricultura. La industria ha hecho un llamado frontal para que se desbloqueen los procesos administrativos que hoy asfixian al sector. Específicamente, requieren la aprobación urgente de los permisos de importación de materias primas, insumos indispensables para que las plantas sigan operando y no se detenga la cadena de suministro que alimenta a las familias ecuatorianas.

Gremios advierten sobre agotamiento de reservas y especulación en Ecuador

El análisis técnico presentado por los gremios detalla que, hasta el pasado mes de diciembre, el mercado logró absorber el 95% de la cosecha de maíz nacional disponible. Esta cifra revela que, en la actualidad, ya no existe grano de la cosecha de verano disponible en el campo para la compra directa. Este escenario activa una alerta en Ecuador, pues las únicas existencias remanentes se encuentran almacenadas en manos de acopiadores y comerciantes intermediarios, quienes administrarán la venta de este inventario limitado hasta el mes de marzo.

Como consecuencia directa de esta contracción en la oferta y la alta necesidad del mercado, se ha registrado un incremento notable en los costos. En las últimas semanas, el precio del quintal de maíz escaló de $17,35 a $19,00. Este aumento confirma la ley básica de mercado donde la demanda supera ampliamente a la oferta actual. Los productores aclaran que, ante este repunte de precios, no existe justificación para declaraciones alarmistas sobre una supuesta falta de absorción del grano nacional, desmintiendo así temores infundados que pudieran tener las autoridades.

Amenaza climática y sequía prolongada en Ecuador

El panorama se complica aún más al proyectar los factores climáticos que afectarán el ciclo agrícola venidero. Se prevé que este año 2026 estará marcado por una severa sequía provocada por el fenómeno de La Niña. Este evento climático, sin duda, generará retrasos significativos en las próximas cosechas y afectará la productividad general del campo. Según las estimaciones de los expertos, en el mejor de los casos, la nueva cosecha no iniciaría sino hasta el mes de abril, dejando una brecha de desabastecimiento peligrosa.

Ante este escenario adverso, los gremios sostienen que el Estado tiene la obligación constitucional y moral de prepararse para mitigar el impacto. Es imperativo garantizar la existencia suficiente de grano para la producción animal, lo cual es sinónimo de proteger la nutrición de la ciudadanía. Esta situación configura una clara alerta en Ecuador, pues si no se toman previsiones ante la sequía y el déficit de materia prima, las consecuencias recaerán directamente sobre la mesa de los consumidores finales.

Bloqueo administrativo y burocracia

A pesar de la evidencia técnica sobre la falta de maíz, la industria denuncia que atraviesa un momento sumamente delicado debido a barreras burocráticas. Bajo el pretexto de una supuesta falta de absorción de maíz —teoría que los precios altos desmienten—, las licencias de importación de materias primas se han mantenido frenadas desde noviembre de 2025. Esta parálisis administrativa perjudica gravemente la operación diaria de las empresas, complicando la logística de abastecimiento y generando gastos financieros no contemplados que restan competitividad.

Los productores rechazan tajantemente lo que califican como chantajes y exigen que no se siga “socapando” a quienes intentan amedrentar a la autoridad con información falsa. Esta traba en los permisos pone en riesgo la producción de proteína animal (carne de pollo, cerdo y huevos), que es la base que sustenta la alimentación de la sociedad. Por ello, insisten en que los cambios de funcionarios o autoridades no deben ser una excusa para detener trámites que son vitales para la estabilidad del país.

Soluciones urgentes y unidad gremial

La conclusión del sector es unánime: la importación temporal de maíz se ha vuelto indispensable para estabilizar el mercado nacional. Solo a través de este mecanismo se podrá asegurar el abastecimiento continuo y evitar presiones inflacionarias adicionales sobre los precios al consumidor. Mantener esta alerta en Ecuador es un acto de responsabilidad con el país, exigiendo que las solicitudes de importación sean atendidas con normalidad y celeridad técnica, dejando de lado posturas políticas que ignoran la realidad de las cifras.

El extenso grupo de firmantes ratifica que el diálogo siempre ha sido su carta de presentación y apelan a retomar conversaciones formales que permitan avanzar. Entidades como ASPE, Aprobal, AFABA, CONAVE, Asofabat, Uniproh, FEDAVIE y Appror, demuestran la unidad de la industria nacional. Todos ellos reiteran estar comprometidos con el sostenimiento de la cadena productiva, esperando que sus requerimientos técnicos sean atendidos de forma oportuna para evitar una crisis mayor.