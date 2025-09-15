Alertan de radiación solar «muy alta» y «extremadamente alta» en casi todo Ecuador, durante este martes

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) de Ecuador publicó el pronóstico de radiación ultravioleta para este martes 16 de septiembre de 2025 en todo el territorio nacional, donde la mayoría de las provincias registran índices «muy altos» y «extremadamente altos».

El índice de radiación ultravioleta (UV) mide la intensidad de los rayos solares, que pueden causar daños en la piel y ojos.

Según la escala del INAMHI, un nivel bajo (1-2) indica bajo riesgo, moderado (3-5) sugiere protección básica, alto (6-7) requiere gafas y ropa, muy alto (8-10) exige paraguas y protector solar, y extremadamente alto (>11) demanda evitar el sol.

Radiación solar extrema en casi todo el país

De acuerdo al pronóstico del INAMHI, 22 de 24 provincias de Ecuador soportarán niveles de radiación solar extrema durante este martes.

Las provincias con radiación «extremadamente alta» serán: Carchi (11), Imbabura (11), Tungurahua (12), Chimborazo (11) y Galápagos (11). Mientras que la radiación será «muy alta» en Esmeraldas (9), Manabí (9), Santa Elena (9), Guayas (8), Pichincha (10), Cotopaxi (8), Cañar (9), Azuay (9), El Oro (9), Loja (10), Sucumbíos (10), Orellana (8), Pastaza (8), Morona Santiago (8) y Zamora Chinchipe 8).

Solo en Santo Domingo de los Tsáchilas y Bolívar se reporta un radiación de nivel «muy alto» para mañana. En ambas será de seis puntos.

El pronóstico refleja patrones estacionales de septiembre, cuando la capa de ozono se adelgaza, incrementando la penetración UV en el ecuador.

Contexto y medidas preventivas

Los pronósticos UV del INAMHI se actualizan diariamente desde 2010, integrando datos del Servicio Meteorológico Nacional para mitigar impactos en la salud.

En Ecuador, con alta exposición solar por su posición ecuatorial, el 80% de los casos de cáncer de piel se relacionan con rayos UV, según la Organización Mundial de la Salud.

Para protección, el INAMHI sugiere aplicar protector solar cada dos horas, usar sombreros de ala ancha, gafas con filtro UV y buscar sombra en horarios pico. En escuelas y trabajos al aire libre, se promueve la hidratación y monitoreo de síntomas como enrojecimiento cutáneo.

Este reporte subraya la importancia de consultar actualizaciones en el sitio web del INAMHI para variaciones por clima local, asegurando una respuesta informada ante la variabilidad meteorológica.

Radiación solar, un peligro para la salud

La prolongada exposición solar afecta la salud humana de diversas formas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La radiación ultravioleta (UV) penetra la piel, dañando el ADN de las células, lo que puede provocar cáncer de piel, como melanoma. La OMS estima que 90% de estos casos están ligados a la exposición solar excesiva.

Otro efecto común es el envejecimiento prematuro de la piel, con arrugas, manchas y pérdida de elasticidad debido a la degradación del colágeno.

La exposición prolongada también causa quemaduras solares, que pueden aparecer tras 15-30 minutos bajo el sol intenso, dependiendo del tipo de piel. Además, los rayos UV dañan los ojos, aumentando el riesgo de cataratas y degeneración macular, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La deshidratación y el golpe de calor son riesgos adicionales, especialmente en temperaturas superiores a 32°C, afectando órganos como los riñones, según datos del Instituto Nacional de Salud de EE.UU.