Alessandra Rosaldo confiesa cómo la maternidad después de los 40 intensificó su ansiedad

Alessandra Rosaldo compartió detalles íntimos sobre su experiencia como madre y explicó cómo su personalidad aprehensiva influyó en la forma en que vivió esta etapa. La artista reconoció que la maternidad despertó emociones intensas que transformaron por completo su rutina diaria.

Durante una nueva emisión de su podcast “Entre hermanas”, la vocalista de Sentidos Opuestos reflexionó sobre el impacto emocional de la maternidad. Además, analizó cómo las redes sociales han moldeado la percepción pública sobre su carácter y su manera de reaccionar ante la vida.

Alessandra Rosaldo habla de ansiedad y maternidad

La cantante explicó que su lucha constante se relaciona directamente con la ansiedad que ha enfrentado durante años. En ese contexto, habló abiertamente sobre cómo el público suele interpretarla en plataformas digitales.

“En las redes sociales me perciben histérica, neurótica y a veces sí, es mi personalidad, sí soy aprehensiva, sí tengo esta tendencia a irme al peor escenario, a la tragedia, sí soy de personalidad catastrófica”, reveló Alessandra Rosaldo.

Tras varios años de terapia, la artista comprendió que su actitud sobreprotectora guarda relación con la edad en la que decidió convertirse en mamá. Esa reflexión le permitió entender mejor sus emociones y reacciones cotidianas.

“Yo fui mamá casi a los 43 obviamente, a esa edad, sí siento que por mi personalidad y por la edad en la que me convertí en mamá sí estoy alerta de todo, consciente, con el radar a mil”, añadió.

La evolución como madre y el crecimiento de Aitana

Con el paso del tiempo, Alessandra Rosaldo aseguró que logró encontrar un equilibrio emocional gracias al crecimiento de su hija Aitana. Ese proceso la ayudó a soltar miedos y confiar más en sus capacidades como madre.

La cantante reconoció que sigue siendo una mamá cuidadosa, aunque ahora vive la maternidad desde una perspectiva más tranquila y consciente, sin la presión constante que experimentó al inicio.

“Yo acepto que soy una mamá aprehensiva, pero también ahora que Aitana ya está más grande siento que me he relajado muchísimo en varias cosas. Confío mucho en ella, ciegamente”, contó.

Un mensaje honesto sobre decidir no ser madre

En la parte final de su reflexión, la esposa de Eugenio Derbez destacó la importancia de tomar decisiones informadas sobre la maternidad. Desde su experiencia, subrayó que no todas las mujeres desean o deben asumir ese rol.

“Yo admiro mucho la decisión consciente de no ser mamás, porque efectivamente, la maternidad no es para todas las mujeres, es un torbellino, maravilloso, pero también te sacude de manera que no lo imaginarías”, expresó para cerrar.