Álex Vizuete reacciona tras las revelaciones de Gigi Mieles sobre su ruptura: “Es un irrespeto a mi hogar”

Hace dos semanas, la actriz manabita Gigi Mieles profundizó por primera vez en su ruptura con el también actor Álex Vizuete, asegurando que éste se burló de ella en varios de sus shows cómicos.

“Él empezó a salir mucho más y a dar como que esa imagen de ‘estoy despechado porque me pusieron los cachos’ (…) Compartía cosas de infidelidad, y yo se las mandaba y le decía ‘¿por qué estás haciendo esto?’”, dijo la oriunda de Santa Ana en un pódcast grabado en Colombia. “El muchacho no paraba. Le conté más o menos unos seis shows que hizo desde que yo llegué de MasterChef hasta el año pasado en el que él se lucraba y ganaba dinero burlándose de mí, de mis compañeros de trabajo, de lo que hacíamos y lo que no hacíamos”, añadió.

Esto generó la reacción del cómico, quien actualmente tiene una nueva pareja y una bebé de pocos meses de nacida.

Álex Vizuete pide respeto para su familia

En una entrevista, el actor calificó de inapropiado el exponer detalles de su relación con Gigi Mieles, pese a haber terminado hace dos años. “Ha pasado mucho tiempo. Siento que es un irrespeto a mi hogar vociferar cualquier cosa”, dijo al programa Hackers del Espectáculo de Ecuavisa.

Además, enfatizó que ahora tiene una vida construida y una familia que proteger. Según explicó, en el mundo del entretenimiento existen “muchas cartas para jugar” y cada persona decide cómo manejarlas “según la madurez o lo que tenga en su corazón”.

Álex Vizuete también indicó que prefiere manejar los conflictos de manera privada, lejos de las cámaras de televisión. “Si alguien tiene un problema, puede tener mi número y decirlo. No hacerlo de esa manera”, finalizó.

Dos procesos distintos

Gigi Mieles y Álex Vizuete terminaron su relación de manera oficial en noviembre de 2023, luego de que ella participó en el reality MasterChef Celebrity Ecuador.

En su ruptura se registraron rumores de infidelidad, reconciliación y más, tras varios años de una relación estable que estuvo a punto de llegar al matrimonio.

Luego de su separación, ambos vivieron procesos distintos. Álex fue vinculado con varias mujeres, hasta que se oficializó su actual relación con Givanna Rodríguez. En agosto pasado, ambos recibieron a su primera hija en común, llamada Gia. Se trata del segundo retoño del actor.

De su parte, Gigi se ha enfocado en su carrera profesional, siendo parte del elenco principal de la telenovela ‘Los García’ de Ecuavisa y del pódcast ‘Sí somos’, del que hace unos días se anunció su final. Además, renovó su imagen con una evidente pérdida de peso, que atribuye a un cambio de estilo de vida. También ha protagonizado obras teatrales, como una reciente en la que da vida a Morticia Adams, de Los Locos Adams.