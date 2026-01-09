Algunos perros aprenden nuevas palabras al escuchar a sus dueños

Un estudio publicado en Science revela que algunos perros con habilidades cognitivas excepcionales pueden aprender nuevos nombres de objetos al escuchar conversaciones humanas, según investigadores húngaros.

Perros con talento especial para el lenguaje

Un grupo reducido de perros posee una capacidad inusual para aprender vocabulario humano sin necesidad de entrenamiento directo. Así lo determinó una investigación realizada por expertos de la Universidad Eötvös Loránd, en Hungría. El estudio analizó el comportamiento lingüístico de canes considerados “superdotados para aprender palabras”.

Estos perros demostraron que pueden adquirir nuevos nombres de juguetes únicamente al escuchar a sus dueños conversar entre sí. El hallazgo amplía el conocimiento científico sobre las capacidades cognitivas de los animales. Además, sugiere que el aprendizaje del lenguaje no es exclusivo de los seres humanos.

Aprendizaje sin asociación directa palabra-objeto

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es que los perros lograron asignar correctamente una nueva palabra a un objeto desconocido. Incluso cuando ambos no se presentaban de manera simultánea. Este tipo de aprendizaje, conocido como aprendizaje pasivo, ocurre sin instrucciones explícitas.

Los investigadores explicaron que los animales dedujeron el significado de las palabras a partir del contexto de las conversaciones humanas, una habilidad cognitiva avanzada que hasta ahora se asociaba principalmente con el desarrollo infantil temprano.

Comparación con el aprendizaje en niños pequeños

De acuerdo con los resultados, las capacidades demostradas por estos perros son comparables a las de niños humanos de entre 18 y 23 meses de edad. Es decir, en una etapa clave en la adquisición del lenguaje. En ambos casos, el aprendizaje se produce al escuchar interacciones de terceros y no mediante enseñanza directa.

Este paralelismo llevó a los científicos a plantear que los humanos no son los únicos capaces de aprender nuevas etiquetas lingüísticas de forma pasiva, lo que abre nuevas perspectivas sobre la evolución del lenguaje y la cognición social.

Pruebas realizadas en condiciones naturales

El estudio se centró en perros que previamente habían mostrado una habilidad excepcional para aprender palabras en entornos cotidianos, sin programas de adiestramiento estructurados. Durante el experimento, los animales escucharon a sus dueños mencionar nuevos nombres de juguetes en conversaciones informales.

Posteriormente, cuando se les pidió identificar los objetos por su nombre, los perros superdotados seleccionaron correctamente los juguetes asociados a las nuevas palabras, confirmando que habían aprendido las etiquetas únicamente a través de la escucha.

Un talento limitado a un grupo específico

Los investigadores aclararon que esta capacidad no es común a todos los perros, sino que se limita a un grupo muy reducido con habilidades cognitivas extraordinarias. En canes sin este talento, no se observaron los mismos resultados durante las pruebas.

No obstante, los hallazgos refuerzan la importancia del aprendizaje social y la observación en el desarrollo cognitivo animal y abren nuevas líneas de investigación sobre cómo otras especies procesan el lenguaje humano.

Implicaciones para la ciencia cognitiva

El estudio publicado en Science servirá como base para futuras investigaciones sobre la cognición animal y los mecanismos que permiten el aprendizaje lingüístico en especies no humanas. Los expertos consideran que estos resultados aportan evidencia clave para comprender mejor la relación entre comunicación, observación y aprendizaje.

La investigación también plantea nuevas preguntas sobre los límites del lenguaje en animales y el papel del entorno social en el desarrollo de habilidades cognitivas avanzadas.