Alias “Bob Marley”, cabecilla de Chone Killers, fue trasladado a la Cárcel del Encuentro y lo raparon

Gutemberg Rodríguez Zamorano, conocido con el alias “Bob Marley” y señalado como cabecilla de la organización Chone Killers, es el nuevo ‘huésped’ de la Cárcel del Encuentro. Esto, luego que un juez dictara prisión preventiva en su contra por los delitos de secuestro extorsivo y tráfico ilícito de armas de fuego. La captura se produjo el jueves 4 de diciembre en el cantón Playas, provincia de Guayas, durante un operativo ejecutado por la Policía.

La Policía confiscó dos pistolas, 80 balas y un celular. Según las investigaciones, “Bob Marley” está relacionado con el secuestro de un ciudadano ocurrido el 1 de diciembre en Durán. Este sábado 6 de diciembre, el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que la víctima fue hallada sin vida en el sector conocido como Peñón del Diablo, área donde los Chone Killers mantienen presencia delictiva.

Raparon a “Bob Marley” en la cárcel del Encuentro

El hallazgo del cuerpo representa un agravante en la causa por secuestro extorsivo. Las audiencias de formulación de cargos se desarrollaron el viernes 5 de diciembre. En ambas, la Fiscalía presentó elementos de convicción suficientes para que la justicia ordene la prisión preventiva del procesado. La instrucción fiscal durará 30 días. Con este ingreso, la Cárcel del Encuentro suma otro detenido de alto perfil. Al llegar le raparon la cabeza.

En el mismo recinto permanecen recluidos otros procesados por casos de repercusión nacional, entre ellos Julio Alberto M. A., alias “Negro Tulio”, el exasambleísta Pablo Muentes (investigado por delincuencia organizada) y el exvicepresidente Jorge Glas (condenado y procesado en varias causas).Las autoridades mantienen bajo reserva detalles adicionales del operativo y de la investigación para no entorpecer el proceso.

Delitos se le atribuyen a los “Chonne Killers”

La Fiscalía del Guayas continúa recopilando indicios que permitan esclarecer la participación directa de “Bob Marley” tanto en el secuestro como en el posterior homicidio de la víctima. El caso se enmarca en el incremento de acciones policiales contra las estructuras de los Chone Killers. Se trata de una organización señalada por extorsiones, sicariato y tráfico de armas en las provincias de Guayas, Los Ríos y Santa Elena durante el año 2025. (17)