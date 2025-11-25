Alías ‘Fede’ aseguró, ante la Fiscalía, que recibió ayuda militar para escapar de la Penitenciaría

Alias ‘Fede’, uno de los hombres considerados, por el Gobierno Nacional, como uno de los delincuentes más peligrosos del país, recibió ayuda de militares para escapar de prisión. Su fuga se registró el 20 de junio de 2025 desde la Penitenciaría del Litoral, de Guayaquil, esta es considerada la cárcel más grande del país. El que recibiera ayuda militar para escapar lo confirmó el mismo ‘Fede’, durante su testimonio, ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Rolando Federico Gómez Quinde, conocido como alias ‘Fede’, cabecilla de la banda Los Águilas, declaró ante la Fiscalía de Ecuador. Como parte de su testimonio señaló que su fuga se organizó con ayuda de miembros de las Fuerzas Armadas. Aseguró que militares lo obligaron a escapar bajo amenazas de muerte y lo extrajeron disfrazado con uniforme de la Armada. Dicha versión consta dentro del proceso que lleva la Fiscalía.

Alias ‘Fede’ conoció que su vida corría peligro

El reo, recapturado en Colombia en octubre de 2025, rindió versión el 8 de octubre y participó una semana después en la reconstrucción de hechos dentro del penal. En ambas diligencias detalló que dos militares lo esperaban en el policlínico del centro carcelario. Ellos le entregaron la ropa militar y lo guiaron hasta un vehículo que lo dejó en la vía a Daule.

En su testimonio, alias Fede aseguró que tres meses antes de la evasión, uniformados le advertían que “tenía que salir como pinte” porque “la otra persona que estaba con sus problemas se apagara”. Un día antes, el 19 de junio, otro interno fue sacado con su identidad y posteriormente ahorcado como advertencia. “Ahí yo les dije que sí, que yo lo iba a hacer”, relató.

El 20 de junio, Fede acudió al policlínico usando la identidad del reo Luis S. A las 09h53 cámaras de seguridad lo captaron junto a cuatro internos que, según Inteligencia, eran su escolta. 15 minutos después ingresó al consultorio de Odontología, se cambió de ropa y salió a las 10h47 vestido con uniforme militar café camuflado, casco negro, gafas rojas y chaleco antibalas con la leyenda “Armada”.

La Fiscalía presentará los videos de la fuga

Las grabaciones del penal, una gasolinera cercana y los filtros de control muestran que alias ‘Fede’ pasó sin ser requisado y abandonó el complejo en una camioneta blanca junto. Lo hizo siempre acompañado de militares quienes se identificaron como personal de Inteligencia. Por este caso de delincuencia organizada están procesados 19 miembros de las Fuerzas Armadas, tres guías penitenciarios del SNAI y alias ‘Fede’.

La audiencia preparatoria de juicio está programada para el miércoles 26 de noviembre de 2025. Allí, la Fiscalía presentará los videos, el informe de reconstrucción de hechos, fotografías secuenciales y testimonios de otros procesados. Entre las pruebas también consta la declaración del reo Luis S., cuya identidad utilizó ‘Fede’ para llegar al policlínico.

Alias ‘Fede’ insistió en que no entregó dinero

Luis S. señaló a un oficial y un marino de la Armada como proveedores de teléfonos, cuchillos y otros artículos prohibidos a cambio de depósitos bancarios. El sospechoso cuestionó por qué no se explotaron los celulares de los uniformados. Fuentes de Inteligencia revelaron que en el pabellón 12, controlado por Los Águilas. Allí se cobraba 15 dólares mensuales por recluso por alimentación, lo que genera ingresos por 18 mil dólares al mes.

Además, alias Fede mantenía una “cuenta” de 1.200 dólares con los militares por mercancía introducida. Aunque el ministro del Interior, John Reimberg afirmó inicialmente que la fuga se logró mediante el pago de una fuerte suma. Alias ‘Fede’ insistió en que no entregó dinero y que fue presionado para evadirse.

Ecuavisa, canal nacional, tuvo acceso exclusivo al expediente fiscal que incluye el informe completo de la reconstrucción de hechos. También fotos del recorrido interno y los videos de seguridad que registran minuto a minuto la salida del cabecilla el 20 de junio de 2025. Con estas evidencias, el juez de Garantías Penitenciarias deberá decidir el próximo 26 de noviembre si llama a juicio a los 19 militares, los tres guías penitenciarios y los internos implicados en la fuga de alias Fede de la Penitenciaría del Litoral. (17)