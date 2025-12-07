Alias ‘Gerente’, cabecilla de Comandos de la Frontera, libre bajo fianza en Emiratos Árabes Unidos

Roberto Carlos A.V., conocido como alias Gerente y señalado como líder del grupo criminal Comandos de la Frontera, quedó libre bajo fianza en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Esta situación se reveló durante una audiencia judicial en noviembre pasado. Allí su defensa solicitó y obtuvo la nulidad de su vinculación en un caso de lavado de activos investigado por la Fiscalía General de Ecuador.

La decisión judicial se basa en irregularidades en el proceso de notificación al acusado, quien enfrenta un procedimiento de extradición en Abu Dabi. El hecho destaca las complejidades en la cooperación internacional para combatir el crimen organizado transnacional. Esto en un contexto de crecientes operaciones contra el narcotráfico y lavado de dinero en Ecuador.

La captura de alias ‘Gerente’, en Abu Dabi, se anunció el 26 de junio de 2025 por el ministro del Interior, John Reimberg, justo después de la recaptura de alias Fito. Alias Gerente integra la lista de objetivos de alto valor del Gobierno ecuatoriano. Aquello subraya su relevancia en la lucha contra grupos delictivos vinculados al narcotráfico y la minería ilegal.

Hijos de alias ‘Gerente, son investigados

Según declaraciones oficiales, Comandos de la Frontera opera principalmente en regiones fronterizas de Ecuador, involucrado en actividades ilícitas que generan millonarios ingresos. En septiembre de 2025, las autoridades ecuatorianas ejecutaron un megaoperativo contra el lavado de activos, dirigido contra la familia de alias ‘Gerente’. Sus hijos fueron procesados penalmente por segunda vez.

Producto de esas intervenciones se incautaron decenas de propiedades en provincias como Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo y Manabí. La Fiscalía estima que la organización lavó aproximadamente 354 millones de dólares estadounidenses, provenientes del narcotráfico, minería ilegal y otros delitos. Un mes después, en octubre, la Fiscalía solicitó vincular a alias Gerente y su esposa, Alba C.J., en la investigación.

Se confirmó la notificación oficial de Interpol

La audiencia de vinculación se llevó a cabo el 31 de octubre de 2025, donde un juez dictó prisión preventiva contra ambos. Sin embargo, en noviembre, la defensa apeló argumentando fallos en el debido proceso. El abogado de alias ‘Gerente’ expuso que la Fiscalía no notificó adecuadamente al acusado, quien reside en EAU bajo fianza en un proceso de extradición.

Según el defensor, se envió un comunicado a los abogados en ese país, pero no se confirmó la notificación oficial a través de Interpol. “No pudo notificar al compareciente hasta el momento de la audiencia, sin que exista una confirmación por parte de Interpol de Emiratos Árabes“, argumentó la defensa durante la apelación. Además, se cuestionó la falta de notificación a través de canales oficiales como la Corte Nacional de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Procesamientos familiares de líderes criminales

El detenido manifestó que esto generó “total y absoluta indefensión”, especialmente al ser representado por un defensor público sin preparación adecuada. La defensa también criticó la medida de prisión preventiva, proponiendo en su lugar presentación periódica en la embajada ecuatoriana en EAU. Aquello considerando el estatus de libertad bajo fianza del procesado.

La Sala especializada de la Corte analizó el recurso de apelación y declaró la nulidad del proceso desde la audiencia de vinculación. En la resolución, se indica que procede la nulidad “por la inobservancia de la obligación procesal prevista en el artículo 594 numeral 3 del COIP, relativa al deber de agotar todos los medios necesarios para asegurar una notificación válida al investigado”. Posteriormente, una solicitud para una nueva audiencia de vinculación fue negada, según el expediente penal público.

Ecuador ha intensificado sus esfuerzos contra el lavado de activos, con operativos que involucran incautaciones y procesamientos familiares de líderes criminales. Alias ‘Gerente’ permanece en EAU pendiente de extradición, mientras la Fiscalía evalúa pasos siguientes en la investigación. Fuentes oficiales no han proporcionado detalles adicionales sobre el monto exacto de la fianza o el avance del proceso en Abu Dabi. (17)