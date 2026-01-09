Disidencia de las FARC pide unión con ELN y Segunda Marquetalia tras operación militar estadounidense

Alias Iván Mordisco, cabecilla del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, emitió un comunicado. En él convocó a una alianza con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Guerrillero del Pueblo. Lo hizo en respuesta a la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la detención de Nicolás Maduro.

El mensaje, difundido a través de un video grabado en zona rural el 8 de enero de 2026, busca una cumbre de comandantes. Anunció que entre todos deben defender la “soberanía latinoamericana” ante la intervención que resultó en la captura de Maduro. El llamado se produce inmediatamente después de la operación estadounidense en Caracas, ejecutada el 3 de enero de 2026, que involucró fuerzas especiales para detener a Maduro.

Disidencias operan entre Colombia y Venezuela

Mordisco, considerado el rebelde más buscado de Colombia con una recompensa de 10 millones de dólares por su captura, leyó el comunicado. Allí exhortó a las estructuras armadas a unirse contra lo que describió como “agresión imperialista”. En la grabación, enfatizó la necesidad de una respuesta unificada para proteger la frontera colombo-venezolana, zona de influencia de estos grupos.

La Segunda Marquetalia, liderada por alias Iván Márquez, y el ELN, comandado por Eliécer Herlinto Chamorro (alias Antonio García), han operado desde Venezuela con protección del régimen de Maduro. La Inteligencia colombiana detectó movimientos iniciales de estos líderes para regresar a Colombia, temiendo represalias tras la caída del gobierno venezolano. Inteligencia colombiana reportó que Márquez y jefes del ELN evalúan dejar territorio venezolano, donde han establecido bases.

Habló de un supuesto compromiso con la soberanía

El Ejército colombiano ha intensificado operativos en la frontera, con despliegue de tropas en departamentos como Arauca, Norte de Santander y Guainía. El gobierno de Gustavo Petro, que mantiene diálogos de paz suspendidos con estas disidencias, condenó cualquier alianza criminal. También reiteró el compromiso con la soberanía territorial. La incursión de EE.UU. desató un efecto dominó en la región, con protestas en Caracas y alertas de seguridad en Bogotá.

Las disidencias de las FARC surgieron tras el acuerdo de paz de 2016, rechazando la desmovilización. El Estado Mayor Central, bajo Mordisco, controla rutas de narcotráfico en el sur de Colombia, mientras que la Segunda Marquetalia opera en el occidente. El ELN, con más de 5 mil miembros, mantiene presencia en ambos países. La Coordinadora Nacional, un frente menor, se alinea con ideales bolivarianos.

150 enfrentamientos con guerrilleros en 2025

La propuesta de alianza representa un potencial escalamiento del conflicto armado en Colombia, donde el gobierno reportó 150 enfrentamientos con guerrilleros en 2025. Organismos internacionales como la ONU monitorean la situación, advirtiendo sobre impactos humanitarios en comunidades indígenas y desplazados. Hasta el momento, ni el ELN ni la Segunda Marquetalia han respondido públicamente al llamado de Mordisco.