COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Latinoamérica

Disidencia de las FARC pide unión con ELN y Segunda Marquetalia tras operación militar estadounidense

El Gobierno de Colombia reportó que se registraron 150 enfrentamientos entre el ejército y guerrilleros durante el 2025.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Alias Iván Mordisco, cabecilla del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, emitió un comunicado.
Hay recompensa de $ 10 millones por información que ayude a dar con el paradero de alias Iván Mordisco.
Alias Iván Mordisco, cabecilla del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, emitió un comunicado.
Hay recompensa de $ 10 millones por información que ayude a dar con el paradero de alias Iván Mordisco.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Alias Iván Mordisco, cabecilla del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, emitió un comunicado. En él convocó a una alianza con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Guerrillero del Pueblo. Lo hizo en respuesta a la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la detención de Nicolás Maduro.

El mensaje, difundido a través de un video grabado en zona rural el 8 de enero de 2026, busca una cumbre de comandantes. Anunció que entre todos deben defender la “soberanía latinoamericana” ante la intervención que resultó en la captura de Maduro. El llamado se produce inmediatamente después de la operación estadounidense en Caracas, ejecutada el 3 de enero de 2026, que involucró fuerzas especiales para detener a Maduro.

Disidencias operan entre Colombia y Venezuela

Mordisco, considerado el rebelde más buscado de Colombia con una recompensa de 10 millones de dólares por su captura, leyó el comunicado. Allí exhortó a las estructuras armadas a unirse contra lo que describió como “agresión imperialista”. En la grabación, enfatizó la necesidad de una respuesta unificada para proteger la frontera colombo-venezolana, zona de influencia de estos grupos.

La Segunda Marquetalia, liderada por alias Iván Márquez, y el ELN, comandado por Eliécer Herlinto Chamorro (alias Antonio García), han operado desde Venezuela con protección del régimen de Maduro. La Inteligencia colombiana detectó movimientos iniciales de estos líderes para regresar a Colombia, temiendo represalias tras la caída del gobierno venezolano. Inteligencia colombiana reportó que Márquez y jefes del ELN evalúan dejar territorio venezolano, donde han establecido bases.

Habló de un supuesto compromiso con la soberanía

El Ejército colombiano ha intensificado operativos en la frontera, con despliegue de tropas en departamentos como Arauca, Norte de Santander y Guainía. El gobierno de Gustavo Petro, que mantiene diálogos de paz suspendidos con estas disidencias, condenó cualquier alianza criminal. También reiteró el compromiso con la soberanía territorial. La incursión de EE.UU. desató un efecto dominó en la región, con protestas en Caracas y alertas de seguridad en Bogotá.

Las disidencias de las FARC surgieron tras el acuerdo de paz de 2016, rechazando la desmovilización. El Estado Mayor Central, bajo Mordisco, controla rutas de narcotráfico en el sur de Colombia, mientras que la Segunda Marquetalia opera en el occidente. El ELN, con más de 5 mil miembros, mantiene presencia en ambos países. La Coordinadora Nacional, un frente menor, se alinea con ideales bolivarianos.

150 enfrentamientos con guerrilleros en 2025

La propuesta de alianza representa un potencial escalamiento del conflicto armado en Colombia, donde el gobierno reportó 150 enfrentamientos con guerrilleros en 2025. Organismos internacionales como la ONU monitorean la situación, advirtiendo sobre impactos humanitarios en comunidades indígenas y desplazados. Hasta el momento, ni el ELN ni la Segunda Marquetalia han respondido públicamente al llamado de Mordisco. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dice que recibirá a María Corina Machado en Washington la próxima semana

Audiencia migratoria de José Serrano avanza en Miami ante posible deportación a Ecuador

Disidencia de las FARC pide unión con ELN y Segunda Marquetalia tras operación militar estadounidense

Algunos perros aprenden nuevas palabras al escuchar a sus dueños

Embajador de Ecuador es elegido como vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dice que recibirá a María Corina Machado en Washington la próxima semana

Audiencia migratoria de José Serrano avanza en Miami ante posible deportación a Ecuador

Disidencia de las FARC pide unión con ELN y Segunda Marquetalia tras operación militar estadounidense

Algunos perros aprenden nuevas palabras al escuchar a sus dueños

Embajador de Ecuador es elegido como vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dice que recibirá a María Corina Machado en Washington la próxima semana

Audiencia migratoria de José Serrano avanza en Miami ante posible deportación a Ecuador

Algunos perros aprenden nuevas palabras al escuchar a sus dueños

Embajador de Ecuador es elegido como vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Esto se sabe del adulto mayor secuestrado en Esmeraldas por quien exigían 100 mil dólares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO