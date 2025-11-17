Alias ‘Pipo’ afrontaría extradición y envío a la Cárcel del Encuentro

El Gobierno de Ecuador anunció este domingo 16 de noviembre que ya prepara la extradición inmediata de Wilmer Chavarría Barré, alias ‘Pipo’, máximo cabecilla de Los Lobos, detenido el sábado en España tras bajar de un vuelo procedente de Marruecos. Los ministros del Interior y Defensa confirmaron que todos los documentos están en marcha para traer al país a uno de los criminales más buscados de América Latina.

La captura en Málaga culminó meses de seguimiento conjunto entre policías ecuatorianas y españolas. Autoridades lo señalan como responsable de al menos 400 asesinatos, decenas de atentados con coche bomba y el liderazgo de la organización que desafió el control del narcotráfico en Ecuador.

Acusado de terrorismo y vinculado a 400 muertes

‘Pipo’ enfrenta en Ecuador cargos por terrorismo, delincuencia organizada y explosiones. Para escapar de la justicia simuló su propia muerte durante la pandemia, obtuvo identidad venezolana y pasaporte colombiano, y se refugió entre Dubái y España, donde vivía rodeado de lujo: mansiones, hoteles cinco estrellas y viajes frecuentes.

Su detención se produce cuando Los Lobos, bajo su mando, se consolidaron como la banda más violenta del país. Esto, tras romper con Los Choneros y aliarse con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Desde finales del año 2020, Los Lobos controlan rutas de cocaína, minería ilegal de oro en la Amazonía —en alianza con disidencias de las FARC— y lavado de activos. España y Dubái eran sus centros de operaciones financieras y refugio personal. Su esposa ya tenía nacionalidad española y tramitaba la de uno de sus hijos.

Destino: Cárcel del Encuentro tras extradición

Una vez aprobada la extradición, alias ‘Pipo’ será trasladado directamente a la prisión de máxima seguridad Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. “Probablemente pase allí el resto de su vida”, afirmó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

El trámite puede extenderse varios meses. El precedente de los líderes de Los Tiguerones, capturados hace un año en Tarragona, aún permanece sin resolución en España.

Contexto: captura coincide con derrota de Noboa en referéndum

La caída de ‘Pipo’ ocurrió el mismo fin de semana en que el presidente Daniel Noboa sufrió el rechazo de las cuatro preguntas de su referéndum sobre seguridad y justicia. Pese a la derrota electoral, el Gobierno presenta la captura y futura extradición como un golpe significativo al crimen organizado. El mismo, que busca consolidar el control territorial en cárceles y calles (24).