Hace 6 meses
Alicia Machado llama “damas de compañía” a dos Miss Universo venezolanas

Alicia Machado salió en defensa de la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, pero en el camino atacó a dos venezolanas que portaron la corona en el pasado.
Alicia Machado se coronó como Miss Universo en 1996.
La venezolana Alicia Machado, quien ganó la corona de Miss Universo en 1996, causó polémica al referirse a sus compatriotas Dayana Mendoza y Stefanía Fernández como “damas de compañía” de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos y anterior dueño del certamen de belleza.

Sus dichos se dieron durante un en vivo en TikTok al defender a la actual soberana universal, la mexicana Fátima Bosch, cuyo título ha estado envuelto en acusaciones de fraude y escándalos relacionados con el dueño del certamen.

Alicia Machado ataca a dos exMiss Universo

En la transmisión, la presentadora de televisión relató las presiones que enfrentó durante su reinado, afirmando: “lo mismo me decían a mí, te van a quitar el título, te van a quitar la corona, por gorda, por loca, por rebelde. Nada más, como yo no le di el cu** al viejo, eso fue lo que pasó”, en alusión a Trump.

En ese momento, la polémica exreina de belleza añadió: “Yo no fui dama de compañía, como las dos últimas Miss Universo venezolanas (…) Yo también hubiera terminado fanática religiosa”.

Dayana Mendoza, Alicia Machado y Stefanía Fernández.

“Si yo hubiera andado de nalga de Trump, de dama de compañía, yo también hubiese terminado loca, fanática religiosa. Yo también hubiese terminado rezando todo el santo día”, agregó.

Aunque no las nombró, sus dichos haría referencia a Dayana Mendoza, Miss Universo 2008, y Stefanía Fernández, Miss Universo 2009, quienes se han convertido al cristianismo evangélico.

Cabe mencionar que la última venezolana en ganar la corona fue Gabriela Isler. Sin embargo, ella no estaría entre las aludidas al no concordar su creencia religiosa.

Defiende a Fátima Bosch

Alicia Machado aconsejó a Bosch, coronada el 21 de noviembre de 2025 en Tailandia, no hacer caso de los malos comentarios. “Usted para adelante, no tiene por qué hablar de nada de lo que está pasando a su alrededor. Usted represente a la mujer por lo que usted fue coronada, disfrute su corona, sobre todo sus premios, no se deje quitar un dólar“, exclamó.

Este respaldo surge tras un incidente reciente donde Bosch abandonó una entrevista con Telemundo por preguntas sobre escándalos del certamen, incluyendo acusaciones de fraude y lazos con el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú.

De hecho, Machado también le recomendó a la mexicana exigirle a la organización que le asigne un mánager. Eso, para que se haga responsable de coordinar sus entrevistas y los temas que puede tocar.

Alicia Machado, la Miss Universo más mediática

Alicia Machado es la Miss Universo más mediática y polémica de la historia. Coronada en 1996 como Miss Venezuela 1995 y Miss Universo 1996, su reinado quedó marcado por la pública humillación de Donald Trump, entonces dueño del certamen, quien la llamó “Miss Piggy” y “Miss Housekeeping” (‘Señorita limpieza’) por subir de peso.

Desde entonces ha protagonizado incontables titulares: desnudos en Playboy México (2006), reality shows (La Granja, Mira quién baila), acusaciones de amenazas y encubrimiento en un caso de intento de homicidio (1998), romances con figuras como José Manuel Figueroa y una hija con Rafael Hernández Linares.

Actriz, cantante y presentadora, Machado se convirtió en activista anti-Trump durante la campaña presidencial de 2016, apareciendo en anuncios de Hillary Clinton.

