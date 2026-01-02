Alicia Machado rompe el silencio y habla como nunca del padre de su hija

La actriz y ex Miss Universo Alicia Machado volvió a captar la atención mediática tras abrir su corazón en una entrevista poco habitual. Aunque durante años evitó hablar del padre de su hija, esta vez decidió compartir su versión con total franqueza.

La confesión ocurrió durante una conversación íntima con el productor Carlos Mesber. El encuentro se desarrolló en Madrid, España, y permitió conocer una faceta desconocida de la vida personal de la también empresaria.

Alicia Machado habla de su relación con el padre de su hija

A lo largo de su carrera, Alicia Machado se caracterizó por opinar sin filtros. Sin embargo, el tema del padre de su hija siempre permaneció como una excepción marcada por el silencio.

Durante el programa ‘¡Siéntate Conmigo!’, que se extendió por casi una hora, Alicia Machado explicó cómo logró construir una relación sana y respetuosa con su expareja, priorizando siempre el bienestar de su hija.

“La parte bonita de esa historia es que yo me llevo a toda ma… con él, jamás hemos tenido él y yo un problema de ningún tipo con respecto a la niña de no te la voy a dejar ver, la manutención”, expresó la actriz sin rodeos.

Con palabras directas, la ex Miss Universo dejó claro que la convivencia y el respeto mutuo marcaron su vínculo. Además, destacó que nunca existieron conflictos relacionados con la crianza ni con responsabilidades económicas.

La hija de Alicia Machado, Dinorah, tiene actualmente 17 años. La actriz aseguró que ambos padres mantienen una relación cordial y basada en acuerdos claros desde el inicio.

Defiende su decisión de mantenerlo fuera del foco público

Alicia Machado profundizó sobre el tipo de relación que vivió con el padre de su hija. Según relató, el vínculo se construyó desde la amistad, el respeto y el apoyo mutuo.

“Fuimos buenos amigos, lo quise mucho. Él me cuidó mucho, me protegió mucho, me dio grandes consejos, me apoyó mucho en mis decisiones, me dio una hija espectacular. Es un tipo que jamás y nunca me la ha hecho de ped…”, afirmó.

La actriz también abordó las especulaciones que circularon durante años sobre la identidad del padre de su hija. En ese sentido, defendió con firmeza su decisión de proteger su privacidad.

“Si tú te metiste en un pe…, si tú agarraste y te metiste en un pin… negocio quién sabe de qué, lícito o ilícito, ese no es mi pe… Mientras yo no haga nada ilícito y sea yo una mujer coherente con mi manera de llevar el negocio y llevar la vida, pues cada quien”, respondió.

Finalmente, Alicia Machado dejó claro que separar su vida personal del espectáculo le permitió criar a su hija lejos de polémicas innecesarias. El reencuentro con Carlos Mesber en Madrid también sirvió para celebrar una amistad que se mantiene desde hace décadas.