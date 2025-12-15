Alistan homenaje para Sharon, La Hechicera, al cumplirse once años de su muerte

El domingo 4 de enero de 2025 se cumplen once años del femicidio de la cantante ecuatoriana Sharon, La Hechicera, por el cual está sentenciado su última pareja, Geovanny López.

La muerte de la artista causó conmoción en el país, más aún cuando la investigación determinó que no fue accidental, como se creyó en un primer momento.

Un homenaje para Sharon

En memoria de ‘La Diva del Ecuador’, el 4 de enero se realizarán un homenaje en el Camposanto Parque de la Paz, del cantón Durán, provincia del Guayas.

El evento iniciará a las 17h00 y busca “conmemorar la vida y legado de Sharon”. “Su luz sigue brillando en nuestros corazones, y juntos queremos recordarla con amor y gratitud”, se detalló en la invitación al homenaje.

Según se conoció, en el lugar se realizará una misa y un repaso por sus mejores temas musicales, que marcaron la identidad musical del país.

Sharon, La Hechicera: Legado musical y tragedia

Edith Bermeo Cisneros, conocida artísticamente como Sharon, La Hechicera (1974-2015), fue un ícono fundamental de la música y la televisión ecuatoriana. Originaria de Guayaquil, su carisma y talento la impulsaron a la fama en la década de 1990. Llegó a convertirse en una de las artistas femeninas más populares y mediáticas del país.

Se la considera la pionera en el género de la tecnocumbia en Ecuador. Temas como ‘Corazón Valiente’, ‘El baile del pimpollo’ y ‘Corazón herido’ se volvieron himnos, resonando con el sentimiento popular. Su imagen, caracterizada por la sensualidad y el glamour, rompió moldes y le valió el título de ‘La Diva del Ecuador’.

Su vida fue abruptamente interrumpida la madrugada del 4 de enero de 2015 en la Ruta del Spondylus, cerca de la comuna San Pablo, provincia de Santa Elena.

Murió tras ser atropellada en un incidente que inicialmente fue reportado como accidente de tránsito. Tras una intensa investigación, la justicia determinó que su pareja, Geovanny López, fue responsable de su muerte por femicidio culposo. El veredicto, de 26 años de cárcel, que marcó un precedente en la lucha contra la violencia de género en Ecuador.

Su legado perdura a través de su música y de la memoria de su impacto cultural.

Sus hijos mantienen viva su memoria

Samantha Grey, la hija mayor de Sharon, es actualmente una figura pública, consolidándose como actriz, bailarina y presentadora de televisión. Es considera el vivo retrato de su madre, teniendo también su talento y carisma.

Mientras que Giovannito, hijo menor de la extinta cantante y de Geovanny López, es cuidado y criado por Samantha y su familia materna. Actualmente se mantiene alejado del ojo público, priorizando su desarrollo personal y escolar en un entorno familiar.