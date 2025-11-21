COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol

Allen Obando reconoce dificultades por lesiones en su primera temporada con Inter Miami

Allen Obando habló sobre las lesiones musculares que limitaron su participación en Inter Miami y confirmó que ya entrena con normalidad de cara a 2026.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Allen Obando reconoce dificultades por lesiones en su primera temporada con Inter Miami
El ecuatoriano Allen Obando milita en el Inter Miami de la MLS.
Allen Obando reconoce dificultades por lesiones en su primera temporada con Inter Miami
El ecuatoriano Allen Obando milita en el Inter Miami de la MLS.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El delantero ecuatoriano Allen Obando, de 19 años, declaró este jueves a medios que las lesiones musculares sufridas durante 2025 fueron la principal causa de su escasa participación con Inter Miami en la Major League Soccer, donde solo disputó 183 minutos en siete partidos oficiales.

Declaraciones sobre su proceso físico

“Ha sido un proceso muy duro. Como uno es joven siempre quiere estar dentro del campo y a veces la paciencia gana un poco por querer jugar. He tenido problemas musculares que me han impedido jugar y estar en los entrenamientos, gracias a Dios lo estoy superando”, explicó Obando. El atacante confirmó que ya trabaja con normalidad: “Por suerte ya estoy entrenando normal”.

Obando resaltó la experiencia de compartir vestuario con Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y Rodrigo De Paul: “Aprendí mucho en lo personal, porque es un plantel de buenas personas. En el campo siempre uno aprende de lo que ellos hacen y crecer con eso. Me he sentido bien y en confianza con ellos”.

Valoración de la MLS

El delantero, que llegó a Inter Miami en enero de 2025 procedente de Barcelona SC, afirmó que la liga estadounidense es “muy buena” y “muy competitiva”, destacando que le ayudará en su carrera profesional.

Obando en la MLS 2025 disputó seis partidos (ninguno como titular) y anotó dos goles. En MLS Next Pro jugó un encuentro. En total acumuló 183 minutos entre todas las competiciones oficiales del club.

Mensaje a Leonardo Campana

Obando reveló que conversó con su compatriota Leonardo Campana durante un partido de visitante y que vio su reciente encuentro con Nueva Zelanda: “Me alegro por él que haya marcado”.

El tricolor firmó contrato hasta 2028 con opción a uno más. Su debut oficial se produjo el 2 de marzo de 2025. Las lesiones musculares recurrentes lo mantuvieron fuera de varias convocatorias, especialmente entre abril y septiembre, periodo en el que Inter Miami conquistó la Supporters’ Shield y avanzó en playoffs.

Futuro inmediato

Con la temporada regular finalizada y el club en playoffs, Obando se enfoca en la pretemporada 2026 para consolidarse en el primer equipo bajo la dirección técnica de Javier Mascherano.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO