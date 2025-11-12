Allison Mack, actriz de ‘Smallville’, confiesa que usó su fama para captar a víctimas de secta sexual

Allison Mack, conocida por su aparición en la serie televisiva ‘Smallville’, habló por primera vez sobre su rol en la secta sexual NXIVM, que la llevó a prisión en 2021.

En el podcast Allison After NXIVM de CBC, que tendrá seis entregas más, la actriz alemana admitió su responsabilidad como líder del grupo y lamentó el daño que le hizo a su familia.

Mack, de 43 años, fue sentenciada a tres años de cárcel por cargos de crimen organizado y conspiración en 2021, tras declararse culpable en 2019. La mujer estuvo recluida en una prisión federal de Dublín, California, y fue liberada en 2023 de manera anticipada.

Actriz pide perdón a su familia

En la primera entrega del podcast, conducido por la periodista Natalie Robehmed, Mack describió la audiencia de sentencia como un momento devastador para sus seres queridos.

“Dios mío, mi pobre hermano estaba detrás de mí, teniendo que escuchar esto sobre su hermana. Mi pobre mamá. Lo siento mucho, ustedes. Yo puedo soportarlo, pero lo siento de verdad por ustedes. No me veo como inocente, y ellos sí lo eran”, relató Mack, según extractos del episodio estrenado el 10 de noviembre.

“El sufrimiento provocado a mis allegados fue inmenso”, resumió Mack, aludiendo a la cobertura mediática internacional que siguió a su arresto en abril de 2018.

Usó su fama para reclutar a víctimas

El podcast también exploró la trayectoria de Mack en NXIVM, un grupo autodenominado de autoayuda que operó desde 1998 hasta 2018 en Albany, Nueva York, y atrajo a celebridades con promesas de desarrollo personal.

“Creo que capitalicé las cosas que tenía, y el éxito como actriz, creo que lo utilicé“, admitió Mack en el podcast. “Mi fama era una herramienta de poder para que la gente hiciera lo que yo quería”, añadió.

Esta práctica, verificada en el juicio de 2019, le permitió reclutar a al menos 15 mujeres usando su perfil como ‘Chloe Sullivan’ en ‘Smallville’, serie emitida entre 2001 y 2011 en The CW.

Interrogada sobre su efectividad como cómplice, la actriz afirmó: “Creo que fui muy efectiva en hacer avanzar la visión de Keith (Raniere)”.

Cabe mencionar que Raniere lideró la secta NXIVM con tácticas de control mental y abuso, según testimonios de más de 20 víctimas en el tribunal federal de Brooklyn. Él fue condenado a 120 años de prisión en 2020 por tráfico sexual, extorsión y otros delitos,

Sobre la secta sexual

NXIVM, fundada por Raniere en Albany, Nueva York, se presentó como un programa de éxito ejecutivo. Sin embargo, encubrió abusos sistemáticos contra mujeres, incluyendo esclavitud por deudas y coerción sexual.

El caso, destapado por The New York Times en 2017, llevó a condenas de otros líderes como Clare Bronfman, sentenciada a 6 años y 9 meses en 2021.

Fiscales federales destacaron que Mack, como “maestra” en la secta, supervisó rituales de iniciación y dietas extremas, contribuyendo a un esquema que generó al menos $1.5 millones en cuotas de miembros.

En Allison After NXIVM, la actriz enfatiza su proceso de rehabilitación, reconociendo el daño irreparable. “No busco excusas. Fui parte de esto“, declaró, en un esfuerzo por cerrar un capítulo que eclipsó su carrera actoral.