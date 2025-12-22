Alma Palma y Shaddai Guzmán conquistan medallas en el Sudamericano Juvenil de Ajedrez en Cali.

Las ajedrecistas ecuatorianas Alma Palma Franco (Montecristi) y Shaddai Guzmán Castro (Manta) lograron medallas en el XXI Festival Sudamericano de la Juventud de Ajedrez, disputado en Cali, Colombia.

Alma Palma ganó la medalla de oro en la modalidad clásica sub-10 femenina y se coronó campeona sudamericana, mientras Shaddai Guzmán obtuvo bronce en la misma categoría. Ambas recibieron el título de Candidatas a Maestra (WCM) por la FIDE.

Éxito destacado en categoría sub-10

Alma Palma Franco se impuso en la modalidad clásica sub-10 femenina, superando a rivales de alto nivel de los 10 países participantes. Este resultado le valió la medalla de oro y el título de campeona sudamericana.

Shaddai Guzmán Castro completó el doblete manabita al obtener la medalla de bronce en la misma categoría, subiendo al podio junto a su compatriota. Ambas jugadoras demostraron alto rendimiento en un torneo que reunió a cerca de 800 ajedrecistas juveniles.

Actuación completa de Alma Palma

Además del oro en clásica, Alma Palma conquistó la medalla de plata en rápidas y bronce en blitz en la categoría sub-10 femenina. Su versatilidad en las tres modalidades oficiales (clásica, rápidas y blitz) destacó en el evento continental.

Títulos FIDE otorgados

Como consecuencia de sus resultados, Alma Palma y Shaddai Guzmán obtuvieron el título WCM (Candidata a Maestra) de la FIDE. Este reconocimiento representa un paso clave en sus carreras deportivas y eleva el nivel del ajedrez ecuatoriano juvenil.

El Festival Sudamericano de la Juventud incluyó competencias en categorías desde sub-6 hasta sub-18, absolutas y femeninas. Ecuador sumó 22 medallas en total, con destacadas actuaciones en varias categorías. El evento otorgó títulos y normas FIDE, así como cupos para torneos continentales futuros.