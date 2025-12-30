Alrededor de 50 policías llegarán a Puerto López para reforzar seguridad tras ola de violencia

La Policía Nacional anunció el envío de cerca de 50 uniformados adicionales al cantón Puerto López, en la provincia de Manabí, para fortalecer la seguridad. Esta acción se decidió en una mesa de seguridad convocada por la gobernadora Aurora Valle, en respuesta a una serie de ataques armados que dejaron al menos nueve personas fallecidas entre el 27 y 28 de diciembre de 2025.

Casos de violencia en el cantón

Los hechos violentos iniciaron el sábado 27 de diciembre con el asesinato de dos personas en el centro del cantón. Al día siguiente, un ataque armado en una zona comercial del malecón causó seis muertes, entre ellas una menor de edad, y varios heridos. Posteriormente, se reportó otra víctima en un sector cercano. Las autoridades policiales han realizado más de 20 allanamientos, que resultaron en dos detenciones, el decomiso de armas de fuego, municiones y vehículos reportados como robados.

Medidas adoptadas en la mesa de seguridad

En la reunión participaron representantes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Intendencia de Policía, ECU 911 y la alcaldesa Verónica Lucas. Además del envío inmediato de los nuevos efectivos, se acordó mejorar el sistema de videovigilancia del ECU 911, realizar patrullajes conjuntos con las Fuerzas Armadas y ejecutar operativos coordinados de control.

El coronel Wladimir Acurio, comandante de la Subzona Manabí, confirmó que los refuerzos se integrarán de forma inmediata a los operativos existentes. “Estamos comprometidos con el bienestar de la población. Seguiremos intensificando controles para brindar tranquilidad y orden en Puerto López”, indicó.

Declaraciones de las autoridades

La gobernadora Aurora Valle destacó el trabajo continuo de las instituciones. “La presencia del Gobierno Nacional en territorio es permanente. Tal como lo ha dispuesto el presidente Daniel Noboa, estamos aquí para trabajar de manera articulada, devolver la paz y atender las necesidades reales de la ciudadanía”, expresó.

Además, agregó: “No hemos descansado y vamos a seguir trabajando. Vamos a rescatar y vamos a hacer que Puerto López tenga su paz y tranquilidad”. Valle también aseguró: “Se garantiza que está resguardado este cantón ante los hechos suscitados”.

#Manabí | “Vamos a rescatar y vamos a hacer que Puerto López tenga su paz y tranquilidad” , dijo Aurora Valle, gobernadora de la provincia de Manabí, tras mesa de seguridad. pic.twitter.com/qsoUdoUgZc — Manavisión Plus (@manavisionec) December 29, 2025

Antecedentes de inseguridad en la zona

Puerto López, conocido por su actividad turística y pesquera, ha registrado un aumento de hechos delictivos en 2025, vinculados principalmente a disputas entre grupos organizados que buscan control territorial. La provincia de Manabí acumula más de 1.200 muertes violentas en lo que va del año, según datos policiales, lo que la convierte en una de las más afectadas por la violencia en el país.

Los operativos se mantendrán intensificados durante el feriado de fin de año, con el objetivo de recuperar la tranquilidad en el cantón y sus alrededores. (39)