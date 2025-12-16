COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Altas temperaturas y radiación extrema: Así será el clima en Ecuador este miércoles 17 de diciembre

El INAMHI prevé para este miércoles, 17 de diciembre de 2025, un escenario de altas temperaturas diurnas en varias ciudades de Ecuador.
La sensación térmica podría superar los 35 °C en ciudades de la Costa.
La sensación térmica podría superar los 35 °C en ciudades de la Costa.
La sensación térmica podría superar los 35 °C en ciudades de la Costa.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) emitió el pronóstico del clima para este miércoles, 17 de diciembre de 2025, en Ecuador, detallando condiciones de cielo parcialmente nublado, altas temperaturas diurnas, bajos porcentajes de precipitación y niveles muy altos de radiación UV.

El reporte del INAMHI destaca la persistencia de un patrón atmosférico con escasa nubosidad en gran parte del territorio continental. Esto, favorece el incremento térmico durante el día y eleva los riesgos asociados a la exposición solar.

En la región costera se esperan temperaturas máximas cercanas a los 32-34 °C, con mínimas alrededor de 22-24 °C. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, inferior al 10-20%, principalmente en forma de lloviznas aisladas durante la noche.

En la región Sierra se espera el retorno de lluvias y tormentas eléctricas, principalmente a partir de la tarde. Eso, debido a inestabilidad atmosférica con transporte de humedad desde el sur y la cuenca amazónica.

Clima en Portoviejo y Manta: detalle costero

En Portoviejo, capital de Manabí, el INAMHI pronostica una máxima de 33 °C y mínima de 23 °C, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de precipitación del 15%. La radiación UV se situará en índice 11 (extremo).

Similarmente, en Manta, puerto principal de la provincia, las temperaturas oscilarán entre 24 °C de mínima y 32 °C de máxima. La sensación térmica llegará a 36 °C, con baja chance de lluvia (10%) y radiación UV en índice 12.

Guayaquil y Santo Domingo: calor intenso

Guayaquil, principal ciudad del Litoral, registrará temperaturas entre 23 °C y 34 °C, con sensación térmica de hasta 38 °C por la humedad. La probabilidad de lluvia es mínima (5-10%), y el índice UV alcanzará 12 (extremo).

En Santo Domingo de los Tsáchilas, zona de transición, las temperaturas variarán de 22 °C a 32 °C, con posibilidad de chubascos aislados (20-30%). La radiación UV será muy alta (10-11), y la sensación térmica superará los 35 °C.

Así será el clima en la Sierra

En la Sierra, el contraste térmico será marcado. Quito presentará mínimas de 8-10 °C y máximas de 22-24 °C, con cielo variable y probabilidad de lluvia del 20-30% en la tarde. El índice UV llegará a 12-14 (extremo) debido a la altitud.

Cuenca, en el sur andino, tendrá temperaturas entre 9 °C y 23 °C, con sensación térmica similar a la real por menor humedad. La chance de precipitaciones es baja (15%), pero con radiación UV en índice 13 (extremo).

El INAMHI mantiene vigencia en alertas por altas temperaturas y radiación UV en el Callejón Interandino y Litoral, extendiendo las recomendaciones de hidratación y protección hasta finales de diciembre.

