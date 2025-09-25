Álvaro Guillén avanza a cuartos del Challenger de Buenos Aires tras vencer a Juan Carlos Prado

El tenista ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (ATP 226) derrotó 6-1, 6-2 al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo (ATP 266) este miércoles 24 de septiembre de 2025 en el Racket Club de Buenos Aires, Argentina, por la segunda ronda del Challenger de Buenos Aires, en 1 hora y 33 minutos, para avanzar a cuartos de final y consolidar su racha en arcilla sudamericana.

Victoria dominante en segunda ronda

Guillén Meza ejerció control absoluto desde el inicio, rompiendo el servicio de Prado en el primer set para adjudicarse seis juegos consecutivos. En el segundo set, mantuvo la presión con un 80% de primeros servicios y cinco quiebres, según datos del torneo. El ecuatoriano, de 27 años, no cedió sets en el partido, extendiendo su récord en arcilla a 31 victorias y 19 derrotas en 2025.

Marching into the quarterfinals 💥 Alvaro Guillen Meza cruises past Prado Angelo 6-1, 6-2 to book his place in the last eight in Buenos Aires#ATPChallenger | @alvaroguillen03 | @ChallengerBA pic.twitter.com/Yh9h3iuGmW — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) September 24, 2025

Este triunfo lo posiciona entre los ocho mejores del Buenos Aires Challenger, como destacó el sitio oficial del evento. Guillén, clave en la victoria de Ecuador sobre Bosnia y Herzegovina en la Copa Davis 2025 (donde sumó dos puntos), llega con confianza tras su título en el Santos Challenger de agosto, donde venció a Matheus Pucinelli de Almeida en la final 6-3, 7-6(12).

El Challenger de Buenos Aires, con premio de USD 100.000, se juega en arcilla y atrae a jugadores de la región para sumar puntos ATP.

Antecedente en primera ronda

En su debut el 23 de septiembre, Guillén superó al libanés Hady Habib (octavo cabeza de serie, ATP 180), por 6-4, 7-5 en 1 hora y 20 minutos. Contra Habib, el ecuatoriano salvó cuatro puntos de quiebre y ganó 75% de puntos con su saque, demostrando solidez en devolución.

Este resultado lo avala como favorito en el cuadro, donde ya enfrentó a Prado en abril de 2025 en el Campinas Challenger, ganando 6-2, 2-6, 6-1. Prado, de 21 años, avanzó en primera ronda al vencer al argentino Lautaro Midón 7-5, 4-6, 6-1 el 22 de septiembre, pero no pudo contra la experiencia de Guillén en arcilla.

El torneo, parte del circuito ATP Challenger Tour, se celebra del 22 al 28 de septiembre en el Racket Club, con transmisión por Tennis TV y locales como ESPN.

Próximo rival y proyección

En cuartos de final, Guillén chocará con el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida (ATP 210), quien venció al portugués João Reis en segunda ronda. Pucinelli, finalista en Santos ante Guillén, presenta un historial equilibrado: el ecuatoriano lidera 2-1 en duelos directos, incluyendo la final de agosto.

El partido de cuartos está programado para el 25 de septiembre en la Cancha Central, a partir de las 15h00 (hora de Ecuador). Guillén, con 159 victorias y 104 derrotas en arcilla en los últimos ocho años, busca su segundo título challenger del año para escalar en el ranking ATP.

Ecuador suma presencia en challengers sudamericanos, con jugadores como Emilio Gómez en otros eventos, fortaleciendo el circuito regional.

Challenger Tour

El ATP Challenger Tour 2025 incluye 200 torneos en 40 países, con énfasis en arcilla para jugadores de América Latina. Buenos Aires, en su edición 2025, reparte 110 puntos ATP al campeón y atrae a talentos emergentes. Guillén, originario de Cuenca, compite con visa de residencia en Argentina, lo que facilita su adaptación a la superficie.