Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Sociedad

AME ratifica legalidad de su Comité Ejecutivo y suspende Asamblea en Tena

La AME, en su comunicado oficial, ratificó la continuidad del Comité Ejecutivo Nacional, conforme al artículo 14 de su Estatuto, hasta que sus miembros sean reemplazados mediante procedimientos legales. 
Patricio Maldonado, Presidente saliente de la AME
Kathya Mero

Redacción ED.

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) respaldó la legalidad y vigencia de su Comité Ejecutivo Nacional durante una Asamblea General Extraordinaria celebrada el 18 de octubre en Tena, provincia de Napo. La organización decidió suspender temporalmente la sesión plenaria, a la espera de un pronunciamiento judicial de la Corte Provincial de Azuay sobre medidas cautelares vigentes, con el compromiso de reanudar la reunión en un plazo máximo de 72 horas tras el fallo.

La resolución, adoptada en cumplimiento del Estatuto Orgánico de la AME, la Constitución de Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), busca garantizar la institucionalidad y el respeto al debido proceso. La suspensión de la asamblea responde a la necesidad de aguardar claridad jurídica, evitando contradicciones legales que afecten la coherencia de la organización.

Respaldo a la institucionalidad

La AME, en su comunicado oficial, ratificó la continuidad del Comité Ejecutivo Nacional. La decisión fue tomada conforme al artículo 14 de su Estatuto, hasta que sus miembros sean reemplazados mediante procedimientos legales. 

Además, la asamblea encargó a la Dirección Ejecutiva de la AME la implementación y seguimiento de las resoluciones adoptadas. Por su parte, la Coordinación de Comunicación Institucional difundirá la información a través de los canales oficiales. La organización también notificará al juez del cantón Muisne sobre las medidas cautelares vigentes, con el objetivo de preservar la coherencia institucional hasta que la Corte Provincial de Azuay emita su fallo.

Antecedentes de la organización

La AME, que representa a los 221 municipios de Ecuador, ha enfrentado en los últimos años desafíos relacionados con la gestión y cumplimiento de normativas internas. La Asamblea General Extraordinaria de Tena se convocó para abordar temas críticos de gobernanza y responder a las medidas cautelares emitidas por autoridades judiciales. Este tipo de reuniones son clave para definir el rumbo de la organización, que desempeña un rol central en la coordinación de políticas municipales y la promoción de la descentralización.

En 2023, la AME también enfrentó controversias legales que llevaron a la intervención de cortes provinciales. La suspensión de la asamblea busca evitar conflictos legales que puedan comprometer la legitimidad de las decisiones tomadas.

Compromiso con la transparencia

La AME subrayó que la reanudación de la asamblea en un plazo de 72 horas garantizará un proceso deliberativo transparente. 

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas reafirma su compromiso con los principios de participación y seguridad jurídica. La institución espera la resolución judicial que permitirá retomar las deliberaciones en Tena. 

