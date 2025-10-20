Amenaza de bomba en exteriores de Mercado Central de Guayaquil genera evacuación

Una amenaza de bomba activó protocolos de evacuación esta mañana en los exteriores del Mercado Central de Guayaquil, donde un hombre dejó una maleta sospechosa frente a la puerta 4. El incidente se registró en la calle 10 de Agosto entre Lorenzo de Garaicoa y 6 de Marzo, captado por cámaras de videovigilancia. La Policía Nacional mantiene unidades del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) en el sitio, avanzando en el proceso de inspección y verificación del equipaje, mientras solicitó el desalojo de comerciantes y transeúntes.

Cámaras de seguridad registraron al individuo con actitud sospechosa, quien abandonó la maleta y se alejó del área, desencadenando la alerta inmediata. La Policía Nacional cerró el tránsito vehicular en la zona. Uniformados acordonaron el perímetro y coordinan con equipos especializados para determinar si el objeto representa un peligro real.

Hasta el momento, la Policía conserva presencia en el lugar, con el GIR trabajando en el proceso de revisión. La institución emitió un llamado a los comerciantes del Mercado Central y alrededores para desalojar de forma ordenada.

El Mercado Central, concentra a cientos de vendedores y miles de visitantes diarios. La alerta interrumpió las operaciones matutinas, afectando el comercio la mañana de este lunes .

Antecedentes de alertas en Guayaquil

Este suceso se inserta en una secuencia de incidentes con explosivos que han marcado octubre de 2025 en Guayaquil. El 14 de octubre, una explosión de coche bomba frente a un centro comercial en el norte dejó un fallecido y 26 heridos, según reportes del ECU 911 y la Policía Zonal 8. Autoridades desactivaron un segundo artefacto mediante detonación controlada, involucrando al GIR en procedimientos similares. El 15 de octubre, otro atentado en el puente Mollepongo, entre Guayaquil y Cuenca, utilizó explosivos en infraestructura vial, elevando la tensión nacional.

Avances de intervención

La evacuación de este lunes impactó a unos 500 comerciantes quienes suspendieron actividades . La calle 10 de Agosto, vía principal, se mantiene cerrada, desviando tráfico por avenidas como Vélez y 9 de Octubre.

En el lugar, el GIR prosigue con el proceso de verificación, sin reportes de detonaciones o lesiones hasta ahora. Reportes en redes sociales confirman la actividad continua: «Se registra amenaza de bomba en los exteriores del mercado central de #Guayaquil… Unidades del #GIR de @PoliciaEcuador, trabajando en el sitio». (39)

Noticia en desarrollo…