Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Sin categoría

Ampetra y Cuenca Juniors clasifican a semifinales del Ascenso 2025 tras victorias en cuartos de final

Liga de Portoviejo visitará a Guaranda FC desde las 11h00 de este sábado 15 de noviembre, en el estadio Alfredo Vinicio Castro de Chimbo.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Ampetra y Cuenca Juniors se convirtieron en los primeros clasificados a las semifinales del Torneo Nacional de Ascenso 2025. Esto tras lograr resultados positivos este viernes 14 de noviembre en los partidos de vuelta de los cuartos de final. Los encuentros, disputados en Cuenca y Azogues, definieron las llaves ante Aviced (global 2-1) y Astilleros (global 2-1), en busca del ascenso a la Serie B del fútbol ecuatoriano.

El partido entre Ampetra y Aviced se jugó en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca, a las 19h00, ante unos 2.500 espectadores. Ampetra, dirigido por Eder Valencia, anotó el gol de la victoria al minuto 72 por intermedio de Arnaldo Valverde, sellando el pase con un global de 2-1 tras el empate 1-1 en la ida.

Ampetra y Cuenca Juniors a la espera de sus rivales

Esta es la segunda semifinal consecutiva para el club quiteño, fundado en 2015, que aspira a su primer ascenso a Serie B. Por su parte, Cuenca Juniors, con el delantero Roberto ‘la Tuka’ Ordóñez como figura, derrotó 1-0 a Astilleros FC. El encuentro se desarrolló en el estadio Jorge Andrade Cantos de Azogues, con asistencia de 1.800 aficionados. El gol llegó al minuto 55 por medio de ‘ la Tuka’, confirmando el global 2-1 favorable.

Ordóñez, de 40 años y con paso por Delfín SC, Emelec y otros equipos, lideró el ataque con tres remates a puerta, consolidando a los azuayos como revelación del torneo. Ampetra con su clasificación asegurada a la semifinal, espera por el ganador de la llave entre Liga de Portoviejo y Guaranda FC. Los portovejenses llegan a este encuentro con una ventaja de 3-0 lograda en el partido de ida en la capital de los manabitas.

Equipos manabitas con chances de las semifinales

Liga de Portoviejo visitará a Guaranda FC desde las 11h00 de este sábado 15 de noviembre, en el estadio Alfredo Castro de Chimbo, provincia de Bolívar. El equipo manabita, dirigido por Raúl Duarte, buscará  el triunfo, aunque empatando o hasta perdiendo 2-0 logrará la clasificación a la semifinal.

En la otra llave, Juventud Italiana recibirá a Mineros SC a las 12h00 en el estadio Jocay de Manta, con entrada libre. Los mantenses perdieron 1-2 en la ida en el cantón Las Naves y necesitan ganar por dos goles para clasificar directamente; un empate los eliminaría. El ganador de esa llave se enfrentará en semifinales a Cuenca Juniors, equipo que además es semifinalista de la Copa Ecuador 2025.

El encuentro de Juventud Italiana, de puertas abiertas según la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), atraerá a unos 5 mil hinchas, según estimaciones locales. Las semifinales, programadas para finales de noviembre, serán a ida y vuelta. Los finalistas disputarán el título en diciembre y ambos accederán directamente a Serie B del fútbol ecuatoriano.

