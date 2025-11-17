AMT alerta que la sobrecarga en camiones provoca siniestros en la Simón Bolívar y Ruta Viva

La AMT advirtió un incremento de siniestros causados por camiones con sobrecarga en Quito y activó operativos, controles y nuevas medidas para reducir riesgos en vías rápidas.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) alertó el 17 de noviembre de 2025, en Quito, que el exceso de carga en camiones provoca siniestros graves en la av. Simón Bolívar y la Ruta Viva, motivo por el cual se ejecutan nuevas acciones operativas para prevenir accidentes.

La AMT advierte riesgos por sobrecarga en camiones y refuerza controles en Quito

La AMT informó que el exceso de peso en vehículos pesados se convirtió en un factor determinante en los siniestros recientes registrados en las principales vías rápidas de la capital. Washington Martínez, director de la entidad, explicó que varios casos ocurridos en una misma semana evidencian un patrón que requiere atención inmediata.

Según el funcionario, se reportaron incidentes en Tambillo, Santa Rosa, el redondel de Gualo y otro caso relacionado con un camión que transportaba tubos. En este último, el vehículo llevaba 60 toneladas, pese a que el límite permitido es 25 toneladas. Esa diferencia, señaló, pudo generar un siniestro de gran magnitud.

Un video difundido en redes sociales mostró un camión descendiendo por la av. Simón Bolívar con humo en las ruedas, señal de posible falla en los frenos. De acuerdo con la AMT, la unidad trasladaba 30 toneladas de jabón, cinco más del máximo permitido. La intervención de los agentes evitó que continuara hacia la Ruta Viva, donde el riesgo de un desenlace fatal era mayor.

Medidas evaluadas para mejorar el control

Martínez explicó que la institución mantiene mesas de trabajo con los gremios del transporte pesado para reforzar el cumplimiento de las normas. En estas reuniones se analiza que la Revisión Técnica Vehicular para camiones se realice sin turnos y que la atención se amplíe a los domingos, con el fin de facilitar los procesos y fortalecer la supervisión.

También la AMT aseguró que los controles operativos buscan prevenir accidentes y reducir las infracciones asociadas a la sobrecarga, uno de los factores de mayor incidencia en los siniestros de vías rápidas.

Operativos en puntos críticos de Quito

Además, los operativos de velocidad continúan en 13 puntos críticos de la Simón Bolívar y la Ruta Viva. Estos controles se mantendrán hasta el 30 de noviembre, bajo un enfoque preventivo que prioriza la reducción de accidentes por exceso de velocidad.

De acuerdo con la autoridad, en la Ruta Viva los vehículos livianos suelen superar los 90 km/h, especialmente en horas de congestión. Para reforzar la educación vial, se instalarán seis radares educativos móviles, con el apoyo de Bloomberg Philanthropies para la Seguridad Vial Global (BIGRS).

Siete medidas para reducir siniestros

La estrategia de la AMT incluye siete líneas de acción:

Controles preventivos de velocidad en 13 sectores críticos. Restricción horaria al transporte pesado entre 06h00 y 10h00 y 16h00 y 20h00. Refuerzo de señalización en áreas de alta siniestralidad. Radares educativos móviles para informar sin sancionar. Campañas comunicacionales que advierten sobre los riesgos de la velocidad excesiva. Programa Conductor Elegido en zonas de entretenimiento nocturno. Alianzas con medios para difundir mensajes de prevención.

Contexto vial y seguridad pública

La av. Simón Bolívar y la Ruta Viva son dos de las arterias con mayor flujo vehicular en Quito. Su diseño permite velocidades altas, lo que incrementa el riesgo ante fallas mecánicas, maniobras imprudentes o exceso de peso. Las autoridades buscan reducir la siniestralidad con controles continuos.