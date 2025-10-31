COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Nacional

Andreína L. compareció ante la Fiscalía por el asesinato y descuartizamiento de su madre

El crimen de la abogada Martha Solís, presuntamente a manos de su hija, ha causado conmoción en Ecuador. Se reveló el informe forense.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Andreína L. compareció ante la Fiscalía por el asesinato y descuartizamiento de su madre
Andreína L. permanece detenida tras el hallazgo del cadáver de su madre.
Andreína L. compareció ante la Fiscalía por el asesinato y descuartizamiento de su madre
Andreína L. permanece detenida tras el hallazgo del cadáver de su madre.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Andreína L., la mujer que confesó haber asesinado y descuartizado a su madre, la abogada Martha Solís Cruz, compareció ante la Fiscalía General del Estado el reciente miércoles 29 de octubre. Sin embargo, su postura cambió completamente ante las acusaciones en su contra.

La mujer, de 32 años, es la única sospechosa del crimen de Solía, cuyos restos desmembrados fueron hallados el jueves 16 de octubre en un departamento de Sauces 9, en la ciudad de Guayaquil. Ahí habitaban las dos mujeres.

Así fue la diligencia por el crimen de la madre de Andreína

Según informó Vistazo, la comparecencia de la sospechosa se realizó de forma virtual. En esta, la mujer cambió totalmente su comportamiento, respecto a su declaración al momento de ser aprehendida, cuando confesó el crimen.

Mujer que asesinó y desmembró a su madre es señalada por la desaparición de su mejor amiga

En esta ocasión, Andreína L. se acogió al derecho al silencio. Además, estuvo asistida por un defensor público.

Cabe mencionar que toda persona imputada tiene derecho al silencio. Es decir que no puede ser forzada a declarar contra sí misma, ni a confesarse culpable.

De esa forma, se mantiene la presunción de inocencia: El silencio no puede interpretarse automáticamente como una confesión o como un indicio de culpabilidad. Por ello, acogerse a este derecho suele ser una estrategia de la defensa. 

Revelan más detalles del asesinato de Sauces

Durante la diligencia se conocieron nuevos detalles del matricidio registrado en Sauces 9. Según se informó, la sospechosa buscó en internet “cómo asfixiar a una persona con una funda”, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen fue planificado.

Además, el informe del Departamento Médico Legal del Guayas confirmó que a la víctima la asfixiaron con una almohada. La autopsia reveló asfixia por sofocación, obstrucción de las vías respiratorias y desmembramiento post mortem.

De acuerdo a ese mismo análisis forense, el cadáver de Solís estuvo más de diez días oculto en su vivienda. Por ello, ya tenía signos de descomposición. También se reiteró que los restos desmembrados estaban escondidos en distintos lugares, como una lavadora y un balde plástico,

Andreína tenía contenido digital de asesinos seriales

Durante la investigación de este matricidio, la Policía Nacional realizó pericias a los dispositivos electrónicos de Andreína L., donde encontró videos y series relacionadas con asesinos seriales.

La mujer, al parecer, seguía de cerca los crímenes de Jeffrey Dahmer y Ted Bundy, de quienes hay varias producciones cinematográficas.

Por otra parte, en el registro del domicilio donde ocurrió el crimen, los investigadores hallaron ocho cuchillos metálicos y eléctricos de distintos tamaños, una amoladora, un machete, una balanza electrónica, 22,7 gramos de cocaína y un teléfono celular.

Cabe mencionar que Andreína L. permanece bajo prisión preventiva en la Penitenciaría del Litoral, mientras la Fiscalía recopila nuevas evidencias. (13).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Andreína L. compareció ante la Fiscalía por el asesinato y descuartizamiento de su madre

Día de los Fieles Difuntos: Portoviejo cierra vías y despliega operativos para el acceso a cementerios

Cantante de regional mexicano fue secuestrado y asesinado; era sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana

Jeremy Arévalo elegido Mejor Jugador de octubre en LaLiga Hypermotion

Tiago Nunes analiza eliminación de Liga de Quito: “No tuvimos capacidad para asociarnos”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Andreína L. compareció ante la Fiscalía por el asesinato y descuartizamiento de su madre

Día de los Fieles Difuntos: Portoviejo cierra vías y despliega operativos para el acceso a cementerios

Cantante de regional mexicano fue secuestrado y asesinado; era sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana

Jeremy Arévalo elegido Mejor Jugador de octubre en LaLiga Hypermotion

Tiago Nunes analiza eliminación de Liga de Quito: “No tuvimos capacidad para asociarnos”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Día de los Fieles Difuntos: Portoviejo cierra vías y despliega operativos para el acceso a cementerios

Cantante de regional mexicano fue secuestrado y asesinado; era sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana

Jeremy Arévalo elegido Mejor Jugador de octubre en LaLiga Hypermotion

Tiago Nunes analiza eliminación de Liga de Quito: “No tuvimos capacidad para asociarnos”

Joven colombiana muere tras participar en un reto de alcohol en una discoteca

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO