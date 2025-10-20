Andrés Castillo: «Ni a Iza ni a Vargas se los ha visto en las paralizaciones. Tienen a su gente peleando por ellos»

Andrés Castillo, asambleísta oficialista por Acción Democrática Nacional (ADN), mantuvo un diálogo con Manavisión Plus. El legislador, abogado de profesión, se refirió a varios temas relacionados a la coyuntura política nacional. Castillo, dueño de un estilo de sátira en el Pleno de la Asamblea Nacional se refirió a varios temas. Entre ellos la Corte Constitucional, sanciones a menores de edad, el llamado a consulta popular y al paro de la Conaie.

Medios Ediasa: ¿Qué lectura le deja los casi 30 días de paralizaciones de la Conaie en varias provincias del país.

Andrés Castillo: Salir de una crisis política, económica y de valores en la que el país estuvo sometido por años, requiere de paciencia, muchos esfuerzos, paciencia, sentido común y mucho trabajo. Todos quienes hacemos política en el Ecuador debemos involucrarnos, pero sin confrontaciones ni hostilidades.

¿Ha sido una medida acertada el paro convocado por la Conaie y que ha afectado, principalmente a la provincia de Imbabura?

El paro no debería ser motivo de confrontación y hostilidades, sino de conversar, buscar salidas a los problemas por lo que atraviesa el Ecuador por herencia. La dirigencia de la Conaie ha desnaturalizado el origen y el propósito de las movilizaciones.

A su criterio, ¿cuál es el propósito de estas movilizaciones indígenas?

La Conaie en los últimos años ha salido a paralizarse por cualquier cosa y no por situaciones que en realidad vayan en mejoras del país. Deben presentar propuestas reales para mejorar la vida de los ecuatorianos, pero eso no se logra con hostilidades ni cerrando carreteras. Tampoco afectando el comercio y a quienes sí desean trabajar.

El Gobierno anunció que no acudirá a las mesas de diálogo tal como se indicó la semana anterior. ¿Qué pasó?

Ciertos líderes de la Conaie y dirigentes provinciales no quieren paz y tampoco tranquilidad. Ni a (Leonidas) Iza ni a (Marlon) Vargas se los ha visto en las paralizaciones. Tienen a su gente peleando por ellos. Para llegar a un acuerdo; primero, se deben eliminar las hostilidades. Se habló de una tregua la semana anterior, pero la Conaie no cumplió.

¿En qué sentido no cumplió con la Conaie?

El Gobierno fue enfático y solicitó que para que haya mesas de diálogo se paren las hostilidades y los ataques en varias provincias, pero no lo hicieron. Durante el fin de semana mantuvieron secuestradas varias vías, se han registrado daños en la propiedad privada, ataques a productores, ataque a camiones con insumos médicos. También obligan a parar a las ambulancias y revisar para ver si es verdad que llevan pacientes de urgencia a diversas casas de salud.

Andrés Castillo y la opción de una nueva Constitución

¿Es usted uno de los defensores de redactar una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente?

Si, la actual Constitución es un traje hecho a la medida del economista Rafael Correa. Ellos creyeron que iban a gobernar 300 años. Por ejemplo, crearon un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que por años funcionó como un departamento de talento humano de Carondelet para designar fiscales, contralores y demás. Cuando se eligió a Diana Salazar como fiscal general, al correísmo le molestó porque no iba de acuerdo a sus ideales.

¿Qué propone usted ante la posibilidad de una nueva Carta Magna?

En una nueva Constitución hay que crear normas que le permitan vivir con tranquilidad a la gente. No se puede vivir con delincuentes encarcelados en las calles y liberados a los cinco minutos. Se debe recuperar la justicia del país y que hay que poner por delante al ciudadano de bien y no a los delincuentes. Por ejemplo, los jueces de la Corte Constitucional deben ser auditados, ellos y su trabajo.

¿Cree usted que los jueces de la Corte Constitucional deben ser enjuiciados tal como lo propone?

Los medios de comunicación, los fiscales, los jueces, concejales, alcaldes, prefectos, asambleísta y hasta el Presidente de la República son controlados y auditados. Sin embargo, en Ecuador los únicos que no son controlados son los jueces de la Corte. Ellos (los jueces) realizan interpretaciones alejadas a las normativas ecuatorianas. Dieron de baja a dos proyectos de ley con los que, en los actuales momentos se estaría luchando contra el crimen organizado, la violencia, la inseguridad y el narcotráfico.

Sanciones por delitos graves a menores de edad

¿Es usted uno de los defensores de que los menores sean juzgados como adultos por el cometimiento de delitos graves?

Si, los menores deben ser sentenciados, por delitos graves, como mayores. En la Nueva Prosperina, uno de los lugares más conflictivos, violentos y peligrosos del Ecuador, quienes mueven las actividades de crimen organizado tienen entre 14 y 16 años, según cifras de la Dinapen. Los grupos delictivos están captando a niños y adolescentes para que cometan los delitos a nombres de ellos porque saben que son inimputables.. Los niños roban, agreden, expenden droga, agreden a maestros, amenazan y hasta extorsionan.

¿Qué cambios considera que se deben plantear?

Actualmente los menores reciben sentencias de máximo años de cárcel por el cometimiento de delitos graves. La Constitución correista indica que hay que rehabilitar a los menores que cometen delitos graves. Si cometes un delito grave como asesinato, debes ir a prisión.

Un mensaje final para los ecuatorianos.

Todos juntos debemos recuperar al Ecuador. Vamos a recuperar la paz, la tranquilidad. Tenemos una oportunidad histórica para cambiar la Constitución y las leyes para que defiendan al ecuatoriano de bien y que no beneficien a los delincuentes, al narcotráfico y al crimen organizado que muchos defienden, especialmente los de la izquierda romántica.