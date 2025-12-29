Ángel Gracia analiza su futuro y conversa con Manta FC

Ángel Gracia se perfila como una de las posibles incorporaciones de Manta FC para la temporada 2026. El volante ecuatoriano, reconocido por su pegada y regularidad en la LigaPro, mantiene conversaciones con el club manabita, que avanza en su planificación deportiva para el próximo año.

La información fue difundida por el periodista Jorge Fernando Tapie, quien indicó que las charlas entre Gracia y la dirigencia de Manta FC podrían cerrarse en las próximas semanas. El futbolista también habría recibido una propuesta de Macará, aunque hasta el momento no ha realizado pronunciamientos públicos sobre su futuro.

Rendimiento reciente de Ángel Gracia

Según estadísticas de Transfermarkt, Gracia disputó 20 partidos en la LigaPro Serie A, donde anotó cuatro goles, registró cuatro asistencias y acumuló más de 1.200 minutos en cancha. Su rendimiento lo posicionó como un mediocampista influyente durante la temporada.

En competiciones internacionales, el volante sumó siete encuentros en la Copa Sudamericana, con dos asistencias y 414 minutos jugados. Además, participó en el cuadrangular del descenso, donde acumuló cinco partidos, una asistencia y 251 minutos, aportando experiencia en instancias decisivas.

Trayectoria y experiencia en el fútbol ecuatoriano

Ángel Gracia cuenta con un recorrido amplio en el fútbol nacional. Ha defendido las camisetas de Mushuc Runa, 9 de Octubre, Emelec, Liga de Loja y El Nacional, entre otros clubes, lo que respalda su perfil como una opción experimentada para reforzar el mediocampo de Manta FC.

Esta trayectoria es valorada por el cuerpo técnico del club manabita, que busca futbolistas con conocimiento del torneo local y capacidad para asumir responsabilidades dentro del campo en una temporada exigente.

Otros nombres en la agenda del Manta FC

En el mismo contexto, Manta FC también tendría en su radar al lateral izquierdo Glendys Mina, de 29 años. El jugador analiza con cautela las alternativas disponibles antes de definir su próximo destino profesional.

Estas posibles incorporaciones se enmarcan en un proceso de evaluación integral que realiza la dirigencia, con el objetivo de equilibrar experiencia y proyección dentro del plantel para la campaña 2026.

Movimientos, bajas y renovaciones rumbo a 2026

Entre las bajas confirmadas figura Facundo Ospitaleche, quien dejó el club y fichó por Deportivo Madryn, de Uruguay. En tanto, la continuidad de Christian Alemán aún no está definida, aunque existen conversaciones en curso.

El periodista Sebastián Aconda informó que Iván Reyes, representante de Alemán, confirmó que el jugador se encuentra libre y negocia con clubes del exterior. Paralelamente, Alexander Medina, Mateo Ortiz, Maikel Valencia y Jostin Alman estarían cerca de renovar en el club. Mientras Manta FC continúa ajustando su plantilla para competir en la LigaPro 2026.