Ángel Ledesma regresa al fútbol peruano y ficha por Alianza Universidad de Huánuco para 2026

El delantero ecuatoriano Ángel Ledesma, de 32 años, firmó este 12 de enero de 2026 con Alianza Universidad de Huánuco (Alianza UDH) para disputar la Liga 2 peruana en la temporada 2026, con el objetivo de contribuir al ascenso del club huanuqueño, motivado principalmente por factores económicos en el fútbol ecuatoriano y la regularidad de pagos en Perú.
Motivaciones del fichaje
Ledesma explicó en diálogo con el periodista Alejandro Ruilova que optó por dejar el fútbol ecuatoriano debido a dificultades económicas en varios clubes. Mencionó: “El fútbol ecuatoriano está teniendo problemas económicos, la mayoría de los clubes están pasando por situaciones difíciles. En el 2025 me tocó vivir eso con El Nacional y Macará también“.
El atacante agregó que priorizó el bienestar familiar y la estabilidad: “Uno trata de ver lo mejor para la familia. En el 2024 estuve en Perú y es diferente, allá se cobra al día, aparte la liga peruana es competitiva y por eso tomé esa decisión“.
Alianza UDH, que descendió a Segunda División tras la temporada 2025, busca retornar a la Liga 1 con un plantel reforzado, donde Ledesma aporta experiencia y goles.
Trayectoria reciente en Perú
En 2024, Ángel Ledesma jugó en la Primera División peruana con Los Chankas, club con el que anotó 6 goles en el torneo. Su rendimiento incluyó participaciones destacadas en el Torneo Apertura y Clausura, contribuyendo al equipo en su campaña de adaptación a la máxima categoría.
El delantero, nacido el 22 de junio de 1993, suma experiencia en Ecuador con clubes como Manta FC (donde acumuló 38 goles en temporadas previas), El Nacional y Macará en 2025. Su regreso a Perú representa un nuevo ciclo en Segunda División con aspiraciones de ascenso.
Objetivos con Alianza UDH
Alianza Universidad de Huánuco compite en la Liga 2 2026 con el objetivo de lograr el ascenso directo o vía playoffs a la Liga 1. El club ha incorporado varios refuerzos, incluyendo jugadores como Marcio Valverde, Abel Casquete (extremo ecuatoriano), Ángel García (arquero), Pedro Peral, Stefano Velasco y otros para armar un plantel competitivo.
Ángel Ledesma se suma como delantero con perfil goleador para potenciar el ataque. El equipo iniciará pretemporada en febrero, con evaluaciones médicas programadas en la primera semana del mes en Lima. La incorporación del ecuatoriano fortalece la ofensiva del club huanuqueño, que busca ser protagonista en la categoría de plata peruana.