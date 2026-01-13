Ángel Ledesma regresa al fútbol peruano y ficha por Alianza Universidad de Huánuco para 2026

El delantero ecuatoriano Ángel Ledesma , de 32 años , firmó este 12 de enero de 2026 con Alianza Universidad de Huánuco (Alianza UDH) para disputar la Liga 2 peruana en la temporada 2026 , con el objetivo de contribuir al ascenso del club huanuqueño, motivado principalmente por factores económicos en el fútbol ecuatoriano y la regularidad de pagos en Perú .

Motivaciones del fichaje

Ledesma explicó en diálogo con el periodista Alejandro Ruilova que optó por dejar el fútbol ecuatoriano debido a dificultades económicas en varios clubes. Mencionó: “ El fútbol ecuatoriano está teniendo problemas económicos, la mayoría de los clubes están pasando por situaciones difíciles. En el 2025 me tocó vivir eso con El Nacional y Macará también “.

El atacante agregó que priorizó el bienestar familiar y la estabilidad: “ Uno trata de ver lo mejor para la familia. En el 2024 estuve en Perú y es diferente, allá se cobra al día, aparte la liga peruana es competitiva y por eso tomé esa decisión “.

Alianza UDH , que descendió a Segunda División tras la temporada 2025 , busca retornar a la Liga 1 con un plantel reforzado, donde Ledesma aporta experiencia y goles.

Trayectoria reciente en Perú

En 2024 , Ángel Ledesma jugó en la Primera División peruana con Los Chankas , club con el que anotó 6 goles en el torneo. Su rendimiento incluyó participaciones destacadas en el Torneo Apertura y Clausura, contribuyendo al equipo en su campaña de adaptación a la máxima categoría.

El delantero, nacido el 22 de junio de 1993 , suma experiencia en Ecuador con clubes como Manta FC (donde acumuló 38 goles en temporadas previas), El Nacional y Macará en 2025 . Su regreso a Perú representa un nuevo ciclo en Segunda División con aspiraciones de ascenso.

Objetivos con Alianza UDH

Alianza Universidad de Huánuco compite en la Liga 2 2026 con el objetivo de lograr el ascenso directo o vía playoffs a la Liga 1. El club ha incorporado varios refuerzos, incluyendo jugadores como Marcio Valverde , Abel Casquete (extremo ecuatoriano), Ángel García (arquero), Pedro Peral , Stefano Velasco y otros para armar un plantel competitivo.