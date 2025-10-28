Ángelo Preciado clave en la remontada del Sparta Praga ante Bohemians por 2-1 en la liga checa

El Sparta Praga derrotó por 2-1 al Bohemians 1905 en el clásico de la Chance Liga checa, disputado este martes 28 de octubre de 2025 en el epet ARENA. El equipo local, impulsado por las acciones decisivas de Ángelo Preciado, remontó un marcador adverso para sumar tres puntos vitales y posicionarse como único líder del torneo con 30 puntos en 13 jornadas.

El encuentro inició con dominio alternado, pero Bohemians sorprendió al anotar el 1-0 sobre el final del primer tiempo mediante un contragolpe efectivo. Sparta Praga, dirigido por Lars Friis, ajustó su esquema en la segunda mitad para presionar alto y generar oportunidades. John Mercado, el otro ecuatoriano en el plantel, disputó los 90 minutos como delantero, contribuyendo en la presión ofensiva y el pressing alto.

Ve stínech za obranou 😶‍🌫️ pic.twitter.com/euoSmuXzoI — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 28, 2025

La reacción llegó en una secuencia intensa entre los minutos 58 y 67. Preciado, en su quinta titularidad consecutiva en la liga, fue el eje de la remontada. Al 58′, el lateral derecho ecuatoriano capturó un rebote en la medialuna tras un tiro de esquina y devolvió el balón al área, donde Jan Kuchta controló y definió para el 1-1. Nueve minutos después, Preciado desbordó por la banda derecha, llegó al fondo y envió un centro preciso que Jan Vondra, defensor de Bohemians, desvió a su propia portería para el 2-1.

Angelo odhalil zrádce 🫵😁 pic.twitter.com/ix18xrkzeH — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 28, 2025

La remontada que define el liderato

Esta victoria posiciona al Sparta Praga en la cima de la Chance Liga 2025/2026, superando a rivales como Slavia Praga y Jablonec por diferencia de goles. El equipo checo acumula 30 puntos tras 13 fechas, con un balance de 9 victorias, 3 empates y 1 derrota, según datos oficiales de la liga. Bohemians, por su parte, se mantiene en la mitad de la tabla con 16 puntos, sumando su cuarta derrota en el derbi capitalino.

Preciado, de 28 años, completó el partido con intervenciones clave en ambas bandas, registrando 85 toques y 3 centros precisos, de acuerdo con las estadísticas del encuentro. Su contribución no se limitó al ataque: recuperó 4 balones en el mediocampo, ayudando a neutralizar las transiciones rápidas del rival. Mercado, de 23 años, aportó con 2 tiros intentados y una cobertura defensiva constante, sumando 1.200 minutos disputados en la temporada hasta la fecha.

El contexto del clásico añade relevancia al resultado. Sparta Praga y Bohemians han protagonizado duelos intensos desde 1905, con el equipo rojiblanco invicto en los últimos 5 enfrentamientos en casa. Esta edición, jugada ante 15.000 espectadores en el epet ARENA, renovó la rivalidad praguense y subrayó la solidez del plantel checo en competiciones europeas, donde avanzaron en la UEFA Conference League con aportes previos de Preciado.

Números de Preciado en la temporada

Hasta este martes, Ángelo Preciado ha disputado 14 partidos con Sparta Praga en todas las competiciones de la temporada 2025/2026. Aunque no ha anotado goles, acumula 4 asistencias: 3 en las rondas previas de la Conference League (ante Aktobe y Ararat-Armenia) y 1 en la liga doméstica, concretada en este clásico. Su precisión en centros supera el 35%, y promedia 1.2 recuperaciones por partido, datos que lo consolidan como titular indiscutible en el esquema 3-4-2-1 de Friis.

Preciado llegó al club en 2023 por 2,9 millones de dólares desde KAA Gent y ha jugado 62 encuentros en total, contribuyendo a títulos previos como la liga 2024/2025. Su versatilidad como lateral ofensivo lo ha posicionado en la órbita de selecciones europeas, aunque prioriza su rol en La Tri ecuatoriana.

Próximo desafío en la liga checa

Sparta Praga no descansará mucho. El próximo domingo 2 de noviembre de 2025, visitará al MF Karviná por la fecha 14 de la Chance Liga. El partido, programado a las 9h30, se disputará en el Stadion Města Karviná. Karviná, con 10 puntos, ocupa el antepenúltimo lugar y representa una oportunidad para extender la racha invicta.

En el horizonte europeo, Sparta enfrentará la fase de grupos de la Conference League, donde Preciado y Mercado buscan minutos adicionales. La dupla ecuatoriana refuerza la presencia tricolor en el fútbol checo, una liga que ha visto crecer su competitividad con ingresos por derechos televisivos que superan los 58,3 millones de dólares anuales.