COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Salud

Ante la ‘Súper Gripe’ A(H3N2): Ministerio de Salud urge a los ecuatorianos a vacunarse contra la influenza

La 'Súper Gripe', variante K del A(H3N2), alerta al mundo por su alta transmisibilidad; Ecuador activa campaña de vacunación.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
900 puntos de vacunación están activos este domingo en Ecuador.
900 puntos de vacunación están activos este domingo en Ecuador.
900 puntos de vacunación están activos este domingo en Ecuador.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La denominada ‘Súper Gripe’, que es la variante o subtipo K del A(H3N2), tiene en alerta al mundo, por lo que el Ministerio de Salud de Ecuador ya toma medidas frente a su posible llegada al país.

La cartera de Estados informó que está llevando a cabo su campaña nacional de vacunación contra la influenza, en medio de la alerta generada por esta variante en varios países. “La estrategia se extiende hasta marzo de 2026 y cuenta con 4.5 millones de dosis. La vacuna actual contra el virus de la influenza mantiene niveles de protección similares a temporadas previas, especialmente para prevenir casos graves y hospitalizaciones”, indicó el Ministerio.

Protección contra la ‘Súper Gripe’

Salud indicó que el objetivo es proteger especialmente a los grupos de riesgo, como niños pequeños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.

Además, urge a los ecuatorianos que refuercen las medidas de prevención con dos recomendaciones: lavado de manos constante y la vacunación oportuna. Así como el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas gripales.

Se activan más de 900 puntos de vacunación en el país

Este domingo, 14 de diciembre de 2025, se realiza el Gran Vacunatón de Esquema Regular e Influenza para grupos prioritarios, con brigadas de salud en más de 900 puntos estratégicos del país.

Esta iniciativa de la Vicepresidenta María José Pinto, está dirigida a niños, adolescentes, adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas.

“La estrategia responde a que la mayor circulación del virus de la influenza se registra en los meses de noviembre, diciembre y enero. Asimismo, que los brotes de casos de influenza se dan entre los meses de noviembre y marzo, correspondiendo a una circulación anual”, se detalló.

¿Qué es la ‘Súper Gripe’?

La ‘Súper Gripe’ es el nombre popular dado a la variante subclado K del virus de influenza A(H3N2), que domina la temporada gripal 2025-2026 en el hemisferio norte. Esta mutación presenta cambios genéticos que facilitan su transmisión rápida y evaden parcialmente la inmunidad previa o vaccinal, causando brotes tempranos e intensos en Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia.

El único país de América Latina con casos confirmados es México. El primero se confirmó el reciente jueves 12 de diciembre en la Ciudad de México (paciente recuperado con antivirales).

Sus síntomas son similares a la gripe estacional, pero más severos. Estos son: fiebre alta súbita, tos seca, dolores musculares intensos, fatiga extrema, dolor de garganta y posibles molestias gastrointestinales.

Aunque genera más hospitalizaciones, especialmente en ancianos y niños, no es más letal individualmente.

La prevención clave es la vacunación anual, que reduce gravedad aunque con menor coincidencia este año, más higiene y cubrebocas en espacios cerrados.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El rey Carlos III anuncia que podrá reducir su tratamiento contra el cáncer en 2026

Ante la ‘Súper Gripe’ A(H3N2): Ministerio de Salud urge a los ecuatorianos a vacunarse contra la influenza

Donald Trump acusa a Europa de caer en “decadencia” y cuestiona liderazgo del bloque

Asesinato de taxista en Portoviejo desata operativo policial en la vía a Santa Ana

Décimo tercer sueldo: Conoce la guía completa para trabajadores y jubilados en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El rey Carlos III anuncia que podrá reducir su tratamiento contra el cáncer en 2026

Ante la ‘Súper Gripe’ A(H3N2): Ministerio de Salud urge a los ecuatorianos a vacunarse contra la influenza

Donald Trump acusa a Europa de caer en “decadencia” y cuestiona liderazgo del bloque

Asesinato de taxista en Portoviejo desata operativo policial en la vía a Santa Ana

Décimo tercer sueldo: Conoce la guía completa para trabajadores y jubilados en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El rey Carlos III anuncia que podrá reducir su tratamiento contra el cáncer en 2026

Donald Trump acusa a Europa de caer en “decadencia” y cuestiona liderazgo del bloque

Asesinato de taxista en Portoviejo desata operativo policial en la vía a Santa Ana

Décimo tercer sueldo: Conoce la guía completa para trabajadores y jubilados en Ecuador

La Diócesis de Baton Rouge, en Luisiana, libera temporalmente a fieles migrantes de la misa dominical ante redadas de ICE

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO