COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Ecuatorianos

“Antes de ser jugador, soy persona”: Gonzalo Plata responde a críticas por foto en una discoteca de Brasil

El ecuatoriano Gonzalo Plata, jugador del Flamengo, respondió a las críticas tras la difusión de una foto que lo mostraba en una supuesta salida nocturna en Río de Janeiro.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
“Antes de ser jugador, soy persona”: Gonzalo Plata responde a críticas por foto en una discoteca de Brasil
“Antes de ser jugador, soy persona”: Gonzalo Plata responde a críticas por foto en una discoteca de Brasil

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

fsalarzar@lamarea.ec

Gonzalo Plata decidió no permanecer en silencio ante una acusación que rápidamente se viralizó en Brasil. El extremo ecuatoriano del Flamengo respondió con firmeza a una publicación en redes sociales que lo vinculaba con una supuesta salida nocturna en Río de Janeiro, ocurrida —según la versión difundida— tras la derrota ante Fortaleza por el Brasileirao.

La cuenta de aficionados @tudosobrecrf compartió una imagen del jugador en un local cerrado, insinuando una falta de compromiso en la antesala del crucial duelo frente a Racing Club por la Copa Libertadores. En cuestión de horas, el contenido generó críticas masivas y alimentó la tensión que atraviesa el entorno del Mengão.

Plata optó por aclarar la situación directamente. En mensajes privados al administrador de la cuenta, el futbolista negó cualquier acto de indisciplina y cuestionó la difusión de información sin verificación. Su respuesta, contundente y personal, buscó frenar las especulaciones que ponían en duda su profesionalismo.

La respuesta de Gonzalo Plata

“Hermano, ¿en serio? ¿Estás publicando esto sin preguntar? Antes de ser jugador, soy persona. Mi familia llegó ayer; querían conocer la ciudad. ¿Crees que no los llevaré? Tienes que ser más serio, deja de publicar estas cosas sin pensar”, expresó el jugador ecuatoriano.

Además, Plata insistió en que su presencia en el lugar formó parte de una salida familiar y no de un acto de distracción o indisciplina. Recalcó que respeta al club y a la hinchada, pero pidió el mismo nivel de responsabilidad a quienes difunden contenido sobre su vida privada.

El mensaje de Plata busca poner límites a lo que considera una intromisión injustificada en su vida personal. En su entorno afirman que el jugador se mantiene plenamente concentrado en el desafío continental, consciente de la importancia del duelo de este miércoles 29 de octubre en Avellaneda.

La polémica, sin embargo, refleja el nivel de escrutinio mediático que rodea al Flamengo en momentos de alta exigencia. Tras la derrota ante Fortaleza, cualquier señal de distracción se amplifica, y Plata —uno de los refuerzos más observados— quedó en el centro del debate.

Con su respuesta, el ecuatoriano Plata intentó zanjar el tema en medio del ruido digital.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Antes de ser jugador, soy persona”: Gonzalo Plata responde a críticas por foto en una discoteca de Brasil

Carolina Jaramillo presentará denuncia por amenazas de muerte en redes sociales

Huevo pochado en minutos: Aprende la técnica ideal para su preparación

Javier Milei celebra la victoria en las legislativas: «Hoy nicia la construcción de la Argentina grande»

El vicepresidente electo de Bolivia dice que «es difícil hablar» con Rodrigo Paz y pide que no se «emborrache» de poder

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Antes de ser jugador, soy persona”: Gonzalo Plata responde a críticas por foto en una discoteca de Brasil

Carolina Jaramillo presentará denuncia por amenazas de muerte en redes sociales

Huevo pochado en minutos: Aprende la técnica ideal para su preparación

Javier Milei celebra la victoria en las legislativas: «Hoy nicia la construcción de la Argentina grande»

El vicepresidente electo de Bolivia dice que «es difícil hablar» con Rodrigo Paz y pide que no se «emborrache» de poder

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Carolina Jaramillo presentará denuncia por amenazas de muerte en redes sociales

Huevo pochado en minutos: Aprende la técnica ideal para su preparación

Javier Milei celebra la victoria en las legislativas: «Hoy nicia la construcción de la Argentina grande»

El vicepresidente electo de Bolivia dice que «es difícil hablar» con Rodrigo Paz y pide que no se «emborrache» de poder

Registro Civil atenderá emisión de pasaportes sin turno hasta el 28 de noviembre de 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO