Anthony Joshua sufre lesiones leves en accidente de tránsito en Nigeria que deja dos fallecidos

El boxeador británico-nigeriano Anthony Joshua, de 36 años, sufrió lesiones menores este lunes 29 de diciembre de 2025 en la autopista Lagos-Ibadan, estado de Ogun, Nigeria, cuando el vehículo en el que viajaba como pasajero colisionó con un camión estacionado, causando la muerte de dos personas, según confirmó la Policía del estado de Ogun.

El incidente ocurrió locales en la zona de Makun, cerca de Sagamu. Joshua viajaba en la parte trasera de un Lexus SUV que impactó contra un camión comercial estacionado al lado de la vía.

La Policía del estado de Ogun indicó que Joshua recibió atención médica inmediata y fue trasladado a un hospital no revelado. Las circunstancias del accidente están bajo investigación.

Detalles del siniestro

El Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria (FRSC) informó que cinco hombres adultos estuvieron involucrados en el choque. Dos fallecieron en el lugar, uno resultó herido —identificado como Joshua— y dos salieron ilesos.

Imágenes y videos circulando en redes sociales muestran al boxeador siendo auxiliado para salir del vehículo dañado, visiblemente adolorido pero consciente. El frente del Lexus SUV presenta daños severos.

Autoridades preliminares apuntan a exceso de velocidad y maniobra inadecuada de adelantamiento como posibles causas. El comisionado de Policía de Ogun, Lanre Ogunlowo, confirmó que se ordenó una investigación exhaustiva.

Respuesta de autoridades y entorno

El FRSC llegó al sitio en menos de tres minutos y colaboró en el rescate. Gbenga Omotoso, comisionado de Información del estado de Lagos, mencionó en redes sociales que se enviaron ambulancias al lugar.

Joshua, de origen nigeriano por sus padres, visitaba el país tras su victoria por nocaut en el sexto round sobre Jake Paul el 19 de diciembre de 2025 en Miami, Estados Unidos. El combate, transmitido por Netflix, marcó su regreso al ring tras 15 meses de inactividad.

El promotor de Joshua, Eddie Hearn, declaró que el equipo está contactando al boxeador y que, según imágenes vistas, parece estar bien.

Boxeador y sus logros

Anthony Joshua, medallista de oro olímpico en Londres 2012 y dos veces campeón unificado de peso pesado, mantiene fuertes lazos con Nigeria, donde pasó parte de su infancia en un internado en Ikenne, a unos 85 km del sitio del accidente.

La autopista Lagos-Ibadan es una de las vías más transitadas y peligrosas de Nigeria, con frecuentes accidentes fatales. Joshua no ha emitido declaración personal hasta el momento.

La Policía extendió condolencias a las familias de las víctimas y reiteró la necesidad de respetar límites de velocidad en las carreteras nigerianas.