No hay riesgo de apagones en Ecuador, asegura el Gobierno y el Cenace

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, descartó de forma categórica cualquier riesgo de apagones en Ecuador durante 2026. La funcionaria aseguró que el país mantiene energía suficiente, incluso ante un escenario climático adverso marcado por la ausencia de lluvias.

“No hay ningún riesgo de apagón”, aseguró la ministra este jueves 8 de enero de 2026. Además, explicó que el sistema eléctrico nacional se preparó con anticipación para enfrentar periodos secos sin afectar el suministro a la ciudadanía.

¿Apagones en Ecuador? Gobierno garantiza energía pese a la falta de lluvias

Manzano realizó una comparación directa entre años recientes para sustentar su afirmación. “Vamos a hacer una comparación, en el 2024 no había lluvias ni energía, 2026, no hay lluvias, pero hay energía, eso ¿qué significa? Que lo que hicimos todo el año pasado, mantener nuestro embalse Mazar, que es el más importante porque no es uno de pasada, siempre al tope”.

La ministra enfatizó que los embalses cumplen precisamente esa función estratégica. Dijo que durante los periodos de sequía se utiliza la energía represada, lo que permite sostener la generación sin interrupciones.

“La tranquilidad que les quiero dar es que no existe eso (riesgo de apagón)”, afirmó en radio Centro, al reforzar el mensaje de estabilidad energética para los hogares y sectores productivos.

Cenace ratifica estabilidad del sistema eléctrico nacional y descarta apagones en Ecuador

El Operador Nacional de Electricidad (Cenace) respaldó las declaraciones del Gobierno y confirmó que el sistema eléctrico mantiene condiciones óptimas de operación. La entidad señaló que aplica una administración rigurosa de los recursos energéticos disponibles.

Andrés Narváez, director ejecutivo encargado del Cenace, explicó que la institución coordina la operación del sistema las 24 horas del día. Esta gestión técnica permite proteger el suministro eléctrico, incluso frente a eventos climáticos extremos.

Los técnicos del organismo monitorean en tiempo real la demanda y la oferta de energía. Gracias a este control permanente, la distribución eléctrica se mantiene estable y sin interrupciones imprevistas.

Reservas estratégicas y respaldo térmico garantizan energía

El Cenace fundamenta su estrategia en el manejo preciso de las reservas de agua en las principales centrales hidroeléctricas del país. Narváez indicó que existen reservas estratégicas en embalses clave como Mazar, Amaluza, Pisayambo y Daule-Peripa.

Estas infraestructuras regulan el caudal de los ríos, almacenan agua en época lluviosa y la utilizan cuando disminuyen las precipitaciones. Además, el sistema cuenta con respaldo del parque termoeléctrico y las interconexiones internacionales con Colombia.

Este esquema mixto fortalece la seguridad energética y permite responder de forma inmediata ante variaciones en la generación hidroeléctrica.

Inversión histórica fortalece la transmisión eléctrica

La estabilidad del sistema no solo depende de la generación, sino también de la capacidad de transporte de la energía. En ese contexto, el Gobierno ejecuta una inversión de 278 millones de dólares para fortalecer el Sistema Nacional de Transmisión (SNT).

A través de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), estos recursos permiten eliminar cuellos de botella y garantizar que la electricidad llegue con calidad a todas las provincias del país.

Durante 2025, la inversión ejecutada alcanzó los 114,9 millones de dólares, con la conclusión de tres nuevos sistemas y la ampliación de cuatro infraestructuras existentes.

Nuevas obras y conexión regional refuerzan seguridad energética

Entre las obras más relevantes figuran el sistema La Avanzada, en El Oro, inaugurado en octubre, así como las subestaciones Tanicuchí y Cajas. Estas instalaciones de alto voltaje incrementan la capacidad de transformación y distribución.

En el plano regional, el país lanzó la licitación para la línea de interconexión Ecuador–Perú de 500 kV, con una inversión prevista de 289,45 millones de dólares. Esta obra permitirá intercambiar hasta 600 megavatios de energía.

Para 2026, el Cenace prevé adjudicar el primer Proceso Público de Selección de Transmisión. Este hito facilitará evacuar energía renovable desde el sur del país y consolidará un sistema eléctrico más moderno, robusto y confiable.

¿Estamos en sequía?

Por otro lado, Miguel González, analista de pronósticos y alertas meteorológicas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), explicó que en diciembre pasado se esperaban lluvias principalmente en la Sierra y Amazonía; sin embargo, estas no se registraron. Aun así, aclaró que esto no significa que “estemos en sequía” ni que existan “condiciones preocupantes como tales”. Además, señaló que para los próximos días se prevé nuevamente la presencia de lluvias, según recoge El Universo.