COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Crónica

Aprehendido por presunta agresión a su conviviente embarazada en Santo Domingo

Un ciudadano fue detenido tras una denuncia por presunta violencia intrafamiliar registrada en las calles Ibarra y Peralta, en Santo Domingo.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Aprehendido por presunta agresión a su conviviente embarazada en Santo Domingo
El hombre está detenido.
Aprehendido por presunta agresión a su conviviente embarazada en Santo Domingo
El hombre está detenido.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un ciudadano fue aprehendido por la Policía Nacional tras una denuncia de presunta violencia intrafamiliar contra su conviviente embarazada en el centro de Santo Domingo.

La Policía Nacional del Ecuador aprehendió a un ciudadano de 22 años, la noche reciente, en calles Ibarra y Peralta, Santo Domingo, por presunta violencia intrafamiliar, tras la denuncia presentada por su conviviente, quien se encuentra en estado de gestación, en un hecho flagrante.

De acuerdo con el parte policial, los uniformados acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre un presunto hecho de violencia intrafamiliar. En el sitio, tomaron contacto con Geraldine del V., de nacionalidad venezolana, quien solicitó auxilio.

La ciudadana relató que su conviviente, Adrey Ismael M., también de nacionalidad venezolana, la habría agredido física y verbalmente, propinándole golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo durante una discusión en el domicilio.

Según la versión de la denunciante, el conflicto se habría originado por una discusión relacionada con la falta de alimentos en el hogar, ya que en ese momento preparaba comida para sus hijos menores.

Lesiones y versión de la víctima

La mujer indicó que el presunto agresor habría reaccionado de forma violenta, profiriendo amenazas verbales, y que incluso habría intentado agredirla con un objeto cortopunzante, presumiblemente un cuchillo o tijera.

Durante el forcejeo, la ciudadana señaló que sufrió laceraciones superficiales en dos dedos de su mano derecha. Estas lesiones se habrían producido al intentar defenderse del ataque.

Además, manifestó que para lograr que el agresor se retire del lugar, le habría lanzado un parlante, tras lo cual el ciudadano abandonó el domicilio antes de la llegada policial.

Localización y detención

Al arribar los agentes, el presunto agresor ya no se encontraba en el sitio. Por lo que se activó un operativo de búsqueda inmediata en el sector.

Minutos después, lo localizadoron en la avenida Tsafiqui. A la altura de un local de parrilladas, a dos cuadras del lugar del incidente, donde fue aprehendido en flagrancia.

La Policía informó que, durante el procedimiento, se le leyeron sus derechos constitucionales de forma clara y en lenguaje sencillo.

Procedimiento legal y atención médica

Posteriormente, al aprehendido lo trasladaron al Centro de Salud Augusto Egas, donde lo valoraron médicamente y emitieron el certificado médico correspondiente.

Concluida la valoración, el personal policial procedió a la elaboración del parte de detención y al traslado del ciudadano a la Unidad Judicial de la avenida Abraham Calazacón. Allí lo ingresaron a la zona de aseguramiento temporal.

La Policía Nacional indicó que el ciudadano permanece a la espera de que las autoridades judiciales competentes definan su situación jurídica (5).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pareja recibe prisión preventiva por el asesinato de un adulto mayor en el norte de Quito

Centro del Migrante y Centro Violeta: los proyectos sociales que impulsa Clara Hinojosa, vicealcaldesa de Santo Domingo

PSG conquista la Supercopa de Francia 2026 al vencer en penales al Olympique de Marsella

La FAE suma un Boeing 737-500 a su flota aérea para reforzar las operaciones militares en Ecuador

Donald Trump amenaza con golpear duramente a Irán por posibles muertes en manifestaciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pareja recibe prisión preventiva por el asesinato de un adulto mayor en el norte de Quito

Centro del Migrante y Centro Violeta: los proyectos sociales que impulsa Clara Hinojosa, vicealcaldesa de Santo Domingo

PSG conquista la Supercopa de Francia 2026 al vencer en penales al Olympique de Marsella

La FAE suma un Boeing 737-500 a su flota aérea para reforzar las operaciones militares en Ecuador

Donald Trump amenaza con golpear duramente a Irán por posibles muertes en manifestaciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pareja recibe prisión preventiva por el asesinato de un adulto mayor en el norte de Quito

Centro del Migrante y Centro Violeta: los proyectos sociales que impulsa Clara Hinojosa, vicealcaldesa de Santo Domingo

PSG conquista la Supercopa de Francia 2026 al vencer en penales al Olympique de Marsella

La FAE suma un Boeing 737-500 a su flota aérea para reforzar las operaciones militares en Ecuador

Donald Trump amenaza con golpear duramente a Irán por posibles muertes en manifestaciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO