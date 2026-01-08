Aprehendido por presunta agresión a su conviviente embarazada en Santo Domingo

Un ciudadano fue aprehendido por la Policía Nacional tras una denuncia de presunta violencia intrafamiliar contra su conviviente embarazada en el centro de Santo Domingo.

La Policía Nacional del Ecuador aprehendió a un ciudadano de 22 años, la noche reciente, en calles Ibarra y Peralta, Santo Domingo, por presunta violencia intrafamiliar, tras la denuncia presentada por su conviviente, quien se encuentra en estado de gestación, en un hecho flagrante.

De acuerdo con el parte policial, los uniformados acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre un presunto hecho de violencia intrafamiliar. En el sitio, tomaron contacto con Geraldine del V., de nacionalidad venezolana, quien solicitó auxilio.

La ciudadana relató que su conviviente, Adrey Ismael M., también de nacionalidad venezolana, la habría agredido física y verbalmente, propinándole golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo durante una discusión en el domicilio.

Según la versión de la denunciante, el conflicto se habría originado por una discusión relacionada con la falta de alimentos en el hogar, ya que en ese momento preparaba comida para sus hijos menores.

Lesiones y versión de la víctima

La mujer indicó que el presunto agresor habría reaccionado de forma violenta, profiriendo amenazas verbales, y que incluso habría intentado agredirla con un objeto cortopunzante, presumiblemente un cuchillo o tijera.

Durante el forcejeo, la ciudadana señaló que sufrió laceraciones superficiales en dos dedos de su mano derecha. Estas lesiones se habrían producido al intentar defenderse del ataque.

Además, manifestó que para lograr que el agresor se retire del lugar, le habría lanzado un parlante, tras lo cual el ciudadano abandonó el domicilio antes de la llegada policial.

Localización y detención

Al arribar los agentes, el presunto agresor ya no se encontraba en el sitio. Por lo que se activó un operativo de búsqueda inmediata en el sector.

Minutos después, lo localizadoron en la avenida Tsafiqui. A la altura de un local de parrilladas, a dos cuadras del lugar del incidente, donde fue aprehendido en flagrancia.

La Policía informó que, durante el procedimiento, se le leyeron sus derechos constitucionales de forma clara y en lenguaje sencillo.

Procedimiento legal y atención médica

Posteriormente, al aprehendido lo trasladaron al Centro de Salud Augusto Egas, donde lo valoraron médicamente y emitieron el certificado médico correspondiente.

Concluida la valoración, el personal policial procedió a la elaboración del parte de detención y al traslado del ciudadano a la Unidad Judicial de la avenida Abraham Calazacón. Allí lo ingresaron a la zona de aseguramiento temporal.

La Policía Nacional indicó que el ciudadano permanece a la espera de que las autoridades judiciales competentes definan su situación jurídica (5).