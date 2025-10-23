COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Gastronomía

Aprende a preparar guaguas de pan, infaltables en el Día de Fieles Difuntos de Ecuador

Las guaguas de pan son parte importante de la tradición ecuatoriana durante el Día de Fieles Difuntos, que se conmemora cada 2 de noviembre.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Las guaguas de pan y la colada morada son la dupla perfecta por estos días.
Las guaguas de pan y la colada morada son la dupla perfecta por estos días.
Las guaguas de pan y la colada morada son la dupla perfecta por estos días.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

Las guaguas de pan son panes dulces en forma de bebés o muñecos que se preparan en Ecuador para conmemorar el Día de los Fieles Difuntos, cada 2 de noviembre.

Las familias ecuatorianas, especialmente en la Sierra, las elaboran para honrar a sus ancestros mediante rituales funerarios prehispánicos adaptados al catolicismo colonial.

Se trata del acompañante tradicional de la colada morada. Ambos productos se consumen a lo largo de octubre y noviembre, siendo parte de la identidad de los ecuatorianos.

Origen ancestral de las guaguas de pan

La palabra «guagua» proviene del quechua y significa «niño» o «bebé», reflejando la forma de estas figuras de pan.

Según investigaciones, las guaguas de pan tienen raíces en rituales indígenas de la sierra ecuatoriana, datadas desde hace aproximadamente 5.000 años en prácticas prehispánicas.

Los pueblos originarios, como los Quitu-Cara alrededor de Quito, elaboraban figuras humanas con masa de maíz para marcar tumbas, clavándolas en la tierra bajo guía de chamanes. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, estos rituales se sincretizaron con la festividad católica del Día de Todos los Santos, transformando las figuras en panes de trigo salados enriquecidos con manteca de cerdo y huevos.

Inicialmente prohibidas por los colonizadores, las guaguas evolucionaron a «momias de pan» fajadas como mortajas, consumidas en secreto para mantener la memoria ancestral.

A mediados del siglo XIX, en Quito, las guaguas de pan adoptaron su forma actual: dulces, rellenas de dulce de guayaba o manjar de leche, y decoradas con glaseado de azúcar. En el siglo XX, la receta incorporó influencias mestizas, como levadura para esponjosidad, y se asoció firmemente con la colada morada, bebida de maíz morado fermentado adaptada de chichas indígenas.

Ingredientes para preparar guaguas de pan tradicionales

Para unas 10 guaguas medianas se requieren: 500 g de harina de trigo, 100 g de azúcar, 250 ml de leche tibia, 50 g de mantequilla derretida, 2 huevos, 10 g de levadura seca, 1 cucharadita de sal, ralladura de limón y opcionalmente 200 g de relleno como manjar.

Para el glaseado: 200 g de azúcar glass, clara de huevo y colorantes vegetales. Estos componentes aseguran una masa suave similar a un brioche, horneada a 180°C por 20-30 minutos.

Paso a paso: Amasado, horneado y decoración

Los pasos para realizar la masa y formar la guagua son los siguiente:

  • Disuelve la levadura en leche tibia con una cucharada de azúcar; deja reposar 10 minutos hasta espumar.
  • Mezcla harina, azúcar restante, sal y ralladura en un bol; incorpora huevos batidos y la mezcla de levadura.
  • Amasa 10 minutos hasta obtener una masa elástica, agrega mantequilla y reposa 1 hora en lugar cálido hasta duplicar volumen.
  • Desgasifica la masa, divide en porciones de 50 g para cabezas y cuerpos. Forma bolas para cabezas, aplana para torsos y une con agua; rellena con manjar y sella.
  • Coloca en bandeja engrasada, cubre y deja leudar 20 minutos. Barniza con yema de huevo para brillo dorado.
  • Hornea en horno precalentado a 180°C durante 25 minutos, hasta que suenen huecas al golpear. Enfría completamente antes de decorar.

 

Para decorarlas debes prepara un glaseado, siguiendo estos pasos:

  • Bate azúcar glass con clara de huevo y colorantes naturales como remolacha para rojo o espinaca para verde.
  • Aplica con manga pastelera para rostros, vestidos indígenas o patrones geométricos, evocando la vestimenta andina.

 

Las guaguas de pan y sus variaciones

Las guaguas de pan se consumen frescas, especialmente el 2 de noviembre, acompañadas de colada morada en velorios familiares o visitas a cementerios.

Se trata de una receta muy tradicional que ha adoptado variaciones con el paso de los años. Actualmente, los rellenos son más variados y sofisticados, yendo desde chocolate derretido, hasta cremas de pistacho o frutos rojos. Todo depende del gusto y bolsillo del comensal.

 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lula confirma que será candidato en las elecciones 2026 de Brasil: «Tengo la misma energía que tenía a los 30»

La unión de dos Iglesias: El papa León y el rey Carlos III de Inglaterra oran por el cuidado del planeta en el Vaticano

Aprende a preparar guaguas de pan, infaltables en el Día de Fieles Difuntos de Ecuador

Imbabura: Gobierno reduce IVA al 8% y lanzará campaña turística tras paro

El cantante Ren Kai anuncia la muerte de su hermano menor: «Hoy envidio a Dios por tenerte con Él»

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lula confirma que será candidato en las elecciones 2026 de Brasil: «Tengo la misma energía que tenía a los 30»

La unión de dos Iglesias: El papa León y el rey Carlos III de Inglaterra oran por el cuidado del planeta en el Vaticano

Aprende a preparar guaguas de pan, infaltables en el Día de Fieles Difuntos de Ecuador

Imbabura: Gobierno reduce IVA al 8% y lanzará campaña turística tras paro

El cantante Ren Kai anuncia la muerte de su hermano menor: «Hoy envidio a Dios por tenerte con Él»

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lula confirma que será candidato en las elecciones 2026 de Brasil: «Tengo la misma energía que tenía a los 30»

La unión de dos Iglesias: El papa León y el rey Carlos III de Inglaterra oran por el cuidado del planeta en el Vaticano

Imbabura: Gobierno reduce IVA al 8% y lanzará campaña turística tras paro

El cantante Ren Kai anuncia la muerte de su hermano menor: «Hoy envidio a Dios por tenerte con Él»

Daño en acueducto Caza Lagarto afecta abastecimiento de agua en el 20% de Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO