Aprende a preparar guaguas de pan, infaltables en el Día de Fieles Difuntos de Ecuador

Las guaguas de pan son panes dulces en forma de bebés o muñecos que se preparan en Ecuador para conmemorar el Día de los Fieles Difuntos, cada 2 de noviembre.

Las familias ecuatorianas, especialmente en la Sierra, las elaboran para honrar a sus ancestros mediante rituales funerarios prehispánicos adaptados al catolicismo colonial.

Se trata del acompañante tradicional de la colada morada. Ambos productos se consumen a lo largo de octubre y noviembre, siendo parte de la identidad de los ecuatorianos.

Origen ancestral de las guaguas de pan

La palabra «guagua» proviene del quechua y significa «niño» o «bebé», reflejando la forma de estas figuras de pan.

Según investigaciones, las guaguas de pan tienen raíces en rituales indígenas de la sierra ecuatoriana, datadas desde hace aproximadamente 5.000 años en prácticas prehispánicas.

Los pueblos originarios, como los Quitu-Cara alrededor de Quito, elaboraban figuras humanas con masa de maíz para marcar tumbas, clavándolas en la tierra bajo guía de chamanes. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, estos rituales se sincretizaron con la festividad católica del Día de Todos los Santos, transformando las figuras en panes de trigo salados enriquecidos con manteca de cerdo y huevos.

Inicialmente prohibidas por los colonizadores, las guaguas evolucionaron a «momias de pan» fajadas como mortajas, consumidas en secreto para mantener la memoria ancestral.

A mediados del siglo XIX, en Quito, las guaguas de pan adoptaron su forma actual: dulces, rellenas de dulce de guayaba o manjar de leche, y decoradas con glaseado de azúcar. En el siglo XX, la receta incorporó influencias mestizas, como levadura para esponjosidad, y se asoció firmemente con la colada morada, bebida de maíz morado fermentado adaptada de chichas indígenas.

Ingredientes para preparar guaguas de pan tradicionales

Para unas 10 guaguas medianas se requieren: 500 g de harina de trigo, 100 g de azúcar, 250 ml de leche tibia, 50 g de mantequilla derretida, 2 huevos, 10 g de levadura seca, 1 cucharadita de sal, ralladura de limón y opcionalmente 200 g de relleno como manjar.

Para el glaseado: 200 g de azúcar glass, clara de huevo y colorantes vegetales. Estos componentes aseguran una masa suave similar a un brioche, horneada a 180°C por 20-30 minutos.

Paso a paso: Amasado, horneado y decoración

Los pasos para realizar la masa y formar la guagua son los siguiente:

Disuelve la levadura en leche tibia con una cucharada de azúcar; deja reposar 10 minutos hasta espumar.

Mezcla harina, azúcar restante, sal y ralladura en un bol; incorpora huevos batidos y la mezcla de levadura.

Amasa 10 minutos hasta obtener una masa elástica, agrega mantequilla y reposa 1 hora en lugar cálido hasta duplicar volumen.

Desgasifica la masa, divide en porciones de 50 g para cabezas y cuerpos. Forma bolas para cabezas, aplana para torsos y une con agua; rellena con manjar y sella.

Coloca en bandeja engrasada, cubre y deja leudar 20 minutos. Barniza con yema de huevo para brillo dorado.

Hornea en horno precalentado a 180°C durante 25 minutos, hasta que suenen huecas al golpear. Enfría completamente antes de decorar.

Para decorarlas debes prepara un glaseado, siguiendo estos pasos:

Bate azúcar glass con clara de huevo y colorantes naturales como remolacha para rojo o espinaca para verde.

Aplica con manga pastelera para rostros, vestidos indígenas o patrones geométricos, evocando la vestimenta andina.

Las guaguas de pan y sus variaciones

Las guaguas de pan se consumen frescas, especialmente el 2 de noviembre, acompañadas de colada morada en velorios familiares o visitas a cementerios.

Se trata de una receta muy tradicional que ha adoptado variaciones con el paso de los años. Actualmente, los rellenos son más variados y sofisticados, yendo desde chocolate derretido, hasta cremas de pistacho o frutos rojos. Todo depende del gusto y bolsillo del comensal.