Apuñalamiento múltiple en un tren de Reino Unido deja al menos diez heridos

La Policía británica informó que diez personas resultaron heridas, dos de ellas en estado crítico, tras un apuñalamiento múltiple ocurrido en el interior de un tren en la estación de Huntingdon, Reino Unido, a unos 120 kilómetros al norte de Londres.

Por este hecho hay dos personas detenidas. Además, se descartó por ahora que se tratara de un ataque terrorista.

Aunque en un principio se informó de que la vida de nueve de los heridos corría peligro, el portavoz policial, John Loveless, confirmó esta mañana que cuatro recibieron ya el alta.

Identifican a los detenidos por ataque en un tren

La Policía del condado de Cambridgeshire especificó que el hecho se dio alrededor de las 19h30 del sábado (hora local) y que dos individuos fueron arrestados. El trayecto cubría la ruta con origen en la ciudad de Doncaster y con destino a la capital, Londres.

A los dos detenidos los identificaron como hombres nacionalidad británica. Se trata de “un ciudadano negro de 32 años y otro de ascendencia caribeña de 35 años”, indicó Loveless.

Además, el agente descartó cualquier tipo de naturaleza terrorista sobre el ataque. “En este momento no hay nada que deje entrever que estamos ante un incidente terrorista y ahora mismo no queremos especular sobre las causas“, añadió en rueda de prensa.

Los cuerpos policiales adelantaron poco después que “varias personas” tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios. Asimismo, las autoridades cerraron al tráfico la carretera A-1307, que conduce a Huntingdon.

“Estamos realizando pesquisas urgentes para determinar lo sucedido”, declaró el jefe de la Policía Británica de Transporte, Chris Casey.

Ponen en marcha un operativo de gran escala

El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra confirmó el despliegue de un “operativo a gran escala” para el transporte de los heridos. Este incluyó “numerosas ambulancias, comandantes tácticos, nuestro Equipo de Respuesta en Áreas Peligrosas y equipos de cuidados intensivos”.

“El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante. Mis pensamientos están con todos los afectados, y agradezco la respuesta de los servicios de emergencia. Cualquier persona que se encuentre en la zona debe seguir las indicaciones de la Policía”, sostuvo el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, en un mensaje desde su cuenta de X.

De la misma forma, el alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, mostró sus condolencias a los heridos en el incidente. “Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados”, aseguró.