“Aquí lo espero si quiere”: Petro desafía a Trump tras descertificación de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió el miércoles 17 de septiembre de 2025 en una alocución televisada a la decisión del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Trump decidió descertificar a Colombia por presuntos incumplimientos en la lucha contra el narcotráfico. Petro calificó la medida como una “agresión contra la soberanía nacional” y defendió su política de seguridad. Afirmó que su administración ha decomisado más droga que gobiernos anteriores.

Un mensaje directo y desafiante

Desde Bogotá, poco antes de viajar a Bucaramanga, el mandatario colombiano lanzó un mensaje frontal dirigido al exmandatario estadounidense: “A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos”. Su intervención estuvo marcada por un tono enérgico. Allí dejó claro que Colombia no aceptará imposiciones externas disfrazadas de cooperación internacional.

Petro recordó que durante su gobierno se han incautado cuatro veces más drogas que en administraciones anteriores, incluida la de Álvaro Uribe Vélez, a quien Trump ha manifestado apoyo en el pasado. “Yo he incautado cuatro veces más droga que su amigo Uribe”, dijo el presidente. Insistió en que los resultados deben medirse con datos reales y no con criterios políticos.

Además, afirmó que no retomará la política de erradicación forzada de cultivos de coca. Señaló que esta práctica ha cobrado la vida de muchos policías y campesinos, sin resolver el problema estructural del narcotráfico.

Críticas al modelo represivo y propuesta alternativa

Durante su alocución, Petro rechazó el enfoque represivo que, según él, ha dominado la política antidrogas de Estados Unidos y Europa. En su lugar, propuso una estrategia centrada en el desarrollo rural, la inclusión social y la prosperidad del campesinado.

“Les invito a medir el éxito en vidas salvadas, no en muertos”, declaró. Propuso que el combate al narcotráfico se base en proyectos productivos, educación, salud y oportunidades. Esto es para las familias de regiones históricamente afectadas por el conflicto y el cultivo de coca.

El presidente añadió: “Desde América del Sur les podemos enseñar cómo se hace. Y no se tiene que medir en muertos, sino en la prosperidad de las familias campesinas de Colombia, Perú, Bolivia y otros países”.

Una crítica estructural a la política de descertificación

La descertificación es un mecanismo aplicado por el gobierno de Estados Unidos que retira el respaldo financiero o político a países considerados ineficaces en la lucha contra las drogas. Esta medida, impulsada nuevamente por la administración Trump, afecta directamente las relaciones bilaterales entre ambos países.

Petro calificó esta estrategia como “una política fracasada” y aseguró que ha tenido consecuencias devastadoras para Colombia:

“Nos condenaron a 700.000 muertos, a ser el país más desigual del mundo, a tener los mayores niveles de pobreza del vecindario. Y ahora vienen a decir que hemos fallado”.

El mandatario también hizo referencia al fentanilo, sustancia que ha generado una crisis de salud pública en Estados Unidos. Aseguró que su gobierno trabaja para reducir el flujo de drogas hacia el norte. Al mismo tiempo, instó a Washington a enfrentar su propia crisis interna de consumo.

Un llamado a la transformación global

En su intervención, Petro reiteró el concepto de “amor” como valor transformador, un término que ha usado de forma recurrente en sus discursos. Según él, la transformación de las sociedades —incluyendo la estadounidense— debe basarse en valores humanos y no en lógicas de guerra.

“El mundo necesita amor para avanzar, no más violencia. Si quieren resultados reales, dialoguen con nosotros con inteligencia, no con amenazas ni descertificaciones”, afirmó el jefe de Estado.

Con estas declaraciones, el presidente colombiano dejó clara su intención de defender la autonomía nacional. Además, busca abrir un debate internacional sobre nuevas formas de abordar el problema mundial de las drogas, desde la raíz y con perspectiva de derechos humanos.

Conclusión: una ruptura discursiva y política

Las declaraciones del presidente Petro marcaron un punto de tensión diplomática con la administración Trump, que revive la política de “descertificación” aplicada durante décadas en América Latina. Al mismo tiempo, evidencian una ruptura discursiva entre los modelos represivos del pasado y una propuesta alternativa liderada desde el sur del continente.

Las repercusiones políticas y diplomáticas de este cruce de declaraciones aún están por verse. Sin embargo, desde la presidencia colombiana se ha dejado claro que la soberanía no está en negociación.