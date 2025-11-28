Aquiles Alvarez acusa al Gobierno de bloquear insulina a USD 5,28 mientras Neira lo llama “alcalde procesado” y paraliza la compra

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y el director del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), José Julio Neira, protagonizaron este jueves 27 de noviembre un cruce de insultos públicos tras la suspensión del proceso municipal de 100.000 dosis de insulina. El Sercop justificó la medida por falta de registro sanitario previo y un precio unitario que consideraba elevado (USD 12), mientras el Municipio asegura que el costo real sería de USD 5,28 por dosis.

Aquiles Alvarez acusó al organismo estatal de bloquear la adquisición con “narrativas” políticas y afirmó que el Gobierno central ha pagado hasta USD 7,49 por la misma insulina en procesos recientes. “Guayaquil sí puede comprar más barato y sí hizo el estudio técnico”, insistió el alcalde.

Pongamos las cosas en su sitio porque aquí ya hay demasiado cuento. El propio estudio de mercado determina clarito que el precio real de importación de insulina es de $5,28 por unidad.

Repito: $5,28. Eso es dos dólares MÁS BARATO que lo que el Gobierno ha estado comprando en… https://t.co/n1r6lhSZlG pic.twitter.com/8qnPcA6UPY — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) November 28, 2025

Sercop detecta incumplimientos normativos y defiende producción nacional

El Servicio Nacional de Contratación Pública detalló que el Municipio pretendía importar un medicamento que ya se produce en Ecuador sin contar con el permiso obligatorio de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (ARCSA). Además, señaló que solo el 2,66 % del monto total de contrataciones publicadas por el Cabildo (USD 9,7 millones de USD 916,2 millones) ha sido suspendido en las últimas semanas.

La entidad recomendó rectificar los errores y priorizar proveedores locales para garantizar calidad y seguridad del producto. “El registro sanitario es básico para proteger a los pacientes”, enfatizó el Sercop en su comunicado oficial.

SERCOP a fin de dar claridad sobre la información reportada, comunica a la ciudadanía sobre el procedimiento de compra de insulina por parte del Municipio de Guayaquil, lo siguiente: Que, el procedimiento evidencia un incumplimiento normativo de fondo, al no contar con el… pic.twitter.com/hNgjgjyFnW — SERCOP 🇪🇨 (@SERCOPec) November 28, 2025

Cruce de insultos en redes sociales entre Alvarez y Neira

El intercambio pasó de lo técnico a lo personal en la red social X. Neira llamó al alcalde “alcalde procesado” y afirmó que el relato municipal era “bobelina barata”. Aquiles Alvarez, replicó tildando al director de “mentiroso, lleno de odio, malcriado, puerco y vago”, y lo acusó de odiar al Ecuador.

El funcionario cerró la discusión refiriéndose a Aquiles Alvarez, como “Tigraloba de Guayaquil”. Previamente, Neira había escrito que el Municipio buscaba “adjudicar con sus proveedores extranjeros” evadiendo la norma.

Municipio prepara respuesta técnica y denuncia abandono estatal

El alcalde anunció que el Departamento de Compras Públicas del Cabildo contesta técnicamente todos los requerimientos y adjuntó documentación del registro sanitario. “Detrás de cada frasco hay una vida; no vamos a quedarnos callados mientras miles sufren”, declaró Aquiles Alvarez. Él vinculó la suspensión a un “patrón dirigido contra Guayaquil”.

Pese a las suspensiones, el burgomaestre aseguró que la ejecución presupuestaria 2025 cerrará en al menos 95 %. Como ejemplo de avance, mencionó las obras viales en Ciudad de Dios, noroeste de la urbe, donde se intervienen 50 calles con USD 2,2 millones. Tiene un avance del 65 %, además de la recuperación de canchas para fortalecer el tejido social.

La controversia por la insulina se suma a otras suspensiones de procesos municipales y refleja las tensiones entre el Cabildo de Guayaquil y el Gobierno central. Especialmente en temas de autonomía, transparencia y abastecimiento de medicamentos esenciales ante la escasez nacional que afecta a pacientes diabéticos (24).