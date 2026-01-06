Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, advierte posible movilización de 50.000 personas a Quito en medio de disputa con Judicatura

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, advirtió que podría movilizar a unas 50.000 personas hacia Quito para presentarse en la Asamblea Nacional. La declaración surge en medio de un cruce de acusaciones con el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, quien compareció ante el Legislativo el lunes. Alvarez calificó la jornada como el “día 1 de censura en la Asamblea” y acusó a Godoy de mentir y utilizar el Parlamento como plataforma política.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Aquiles Alvarez expresó: “Queremos ir e iremos, con 50.000 personas a Quito, más todas las que se quieran sumar desde la capital y desde todo el país. Vamos a demostrar en la Asamblea que la gente está harta de la mentira”. El pronunciamiento se dio después de que no se confirmara su comparecencia solicitada ante el pleno legislativo. De su parte, Godoy sí fue autorizado a intervenir.

Alvarez señaló directamente a la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), afirmando: “Hoy ADN se arrodilló ante la mentira. ¿Quién encubre mafias ahora? ADN”. Más temprano, el alcalde había pedido públicamente al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, ser recibido en el pleno “hoy mismo” para responder a las acusaciones de Godoy. El presidente Olsen no respondió públicamente a la petición del alcalde.

Día 1 de censura en la Asamblea. No me han confirmado la comparecencia que solicité en el pleno, pero sí le abren las puertas a un farsante como Godoy, que miente con descaro, usa el Parlamento como trinchera para su show político y repite un libreto burdo de persecución. Hoy… — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) January 6, 2026

Acusaciones entre Godoy y Alvarez

Godoy, durante su comparecencia del 5 de enero, explicó denuncias relacionadas con una presunta injerencia en procesos judiciales vinculados a su esposa, Dolores Veintimilla, y a su estudio jurídico. El funcionario sostuvo que las acusaciones en su contra provienen de Aquiles Alvarez. También de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) y otros sectores políticos. A ellos les atribuyó intenciones de buscar impunidad en causas judiciales donde estarían involucrados.

Asimismo, el presidente del Consejo de la Judicatura defendió su gestión y rechazó las imputaciones. Incluso argumentó que se trata de ataques políticos destinados a desestabilizar el sistema judicial. El alcalde de Guayaquil, por su parte, lo acusó de “mentir con descaro” y de convertir la Asamblea en una “trinchera para su show político”.

Intervención de Godoy y contexto judicial

Según Godoy, las críticas forman parte de una estrategia opositora para evadir responsabilidades en investigaciones en curso. No proporcionó detalles específicos sobre los casos mencionados, pero enfatizó la independencia del poder judicial.