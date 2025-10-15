COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Impacto

Aquiles Álvarez: “Unos ponen las bombas y otros los sacan de la cárcel si los capturan”

El incidente se suma a una serie de ataques con carros bomba que han sacudido a Guayaquil, una de las ciudades más importantes de Ecuador.
Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil se refirió a la explosión de un vehículo que dejó un muerto y al menos dos heridos, en Guayaquil.
Varias calles alrededor del lugar de la explosión fueron cerradas por las autoridades.
Varias calles alrededor del lugar de la explosión fueron cerradas por las autoridades.
Varias calles alrededor del lugar de la explosión fueron cerradas por las autoridades.

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil se refirió a la explosión de un vehículo que dejó un muerto y al menos dos heridos, en Guayaquil. Todo se dio cuando una camioneta explotó a las 18h35 frente a las oficinas del Grupo Nobis. Esto en la avenida de las Américas, sector del Mall del Sol. Martín Cucalón, jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil confirmó que un hombre falleció y otras dos personas resultaron heridas.

El atentado, ocurrido cerca del mayor centro comercial de la ciudad, en una zona con hoteles y edificios de oficinas. «Esto busca generar terror», refirió el alcalde Aquiles Alvarez. El burgomaestre  lamentó el ataque y denunció la existencia de un grupo terrorista organizado con roles específicos: “Unos ponen las bombas y otros los sacan de la cárcel si los capturan”.

Aquiles Álvarez dijo que van cinco coches bomba

En su cuenta de X, el alcalde señaló que, tras un atentado previo en la Bahía, videos de Segura EP permitieron capturar al presunto autor, pero la Fiscalía del Guayas no lo acusó y archivó el caso. “Los indicios eran claros, concordantes y unívocos. Hoy, Guayaquil vuelve a llorar”, afirmó. Álvarez destacó que este es el quinto carro bomba en la ciudad, con un saldo de vidas perdidas y familias afectadas.

“¿Cómo puede ser posible que, con todo el material entregado, se haya dejado libre a quien podría ser el autor material? ¿Quién lo protege?”, cuestionó Alvarez, alertando. Él denunció que existe un “macabro comercio” que financia estos crímenes y podría apuntar a lugares con niños y mujeres. La explosión ocurrió frente a Nobis Holding de Inversiones, un conglomerado ligado a la familia del presidente Daniel Noboa.

Preocupación por la seguridad pública de Guayaquil

Este conglomerado tiene intereses en los sectores agroindustrial, inmobiliario, turístico, industrial y comercial. Un hombre que grababa el incendio del vehículo fue alcanzado por la detonación, que lo lanzó varios metros, causándole la muerte tras agonizar en el lugar. Alvarez aplaudió las iniciativas ciudadanas para investigar nexos de estos criminales con “oscuros intereses” y expresó confianza en que pronto se revelarán “hechos profundamente deleznables”.

La Policía y las Fuerzas Armadas intensifican operativos en Guayaquil para identificar a los responsables, mientras la ciudadanía exige mayor seguridad ante la escalada de violencia. Las autoridades no han informado avances en la investigación del atentado. El incidente se suma a una serie de ataques con carros bomba que han sacudido a Guayaquil, una de las ciudades más importantes de Ecuador, generando preocupación por la seguridad pública.

Policía realizó otra detonación controlada en el sector

Por su parte, Humberto Plaza, calificó la explosión de la camioneta afuera de un edificio del norte de Guayaquil como un atentado terrorista. El funcionario aseguró que la ciudad se encuentra en «estado de máxima alerta». En declaraciones a Ecuavisa, el funcionario subrayó: «Quienes han perpetrado este acto asesino, los vamos a perseguir debajo de las piedras. Encontraremos las madrigueras donde se encuentran».

Francisco Zumárraga, comandante de la Policía Nacional en la Zona 8, confirmó a los medios de comunicación que se registró otra detonación controlada en el sector. En el sitio se hallaron varios tacos de dinamita por lo que la Policía realizó una detonación para acabar con dicho material y evitar algún incidente ocurrido con el de la camioneta.

