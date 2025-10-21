Aquiles Álvarez comparece ante Comisión por atentado con bomba en La Bahía de Guayaquil

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, comparece este 21 de octubre de 2025 ante la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por Jaime Estrada, para rendir cuentas sobre el atentado con coche bomba ocurrido el 3 de junio en el sector La Bahía, Distrito 9 de Octubre. La sesión busca esclarecer los hechos del ataque que dejó daños materiales por USD 30.000 y las acciones municipales posteriores.

Detalles del atentado y comparecencia

La comparecencia de Álvarez se centra en un video captado por cámaras de Segura EP, que muestra un Porsche Cayenne, con placas GRY-3452 registradas a nombre de Industrial Molinera, en la Isla Trinitaria, domicilio de un implicado en el atentado. El vehículo llegó al lugar tras la detención de Iván B.C. , procesado por terrorismo el 5 de junio pero liberado el 19 de agosto tras la abstención de la Fiscalía del Guayas. «El Gobierno es pura ciencia ficción. Nosotros hablamos con hechos: ahí está el video, ahí está el Porsche, ahí está la placa a nombre de Industrial Molinera», afirmó Álvarez al ingresar al Palacio Legislativo en Quito.

El atentado del 3 de junio, registrado a las 22h30 en las calles Ayacucho y Eloy Alfaro, involucró un artefacto artesanal que destruyó dos locales comerciales y dañó cuatro más. Según reportes de la Policía Nacional, el ataque se atribuye a bandas extorsivas, como Los Lobos.

Tensiones políticas y ausencia en otra citación

Álvarez también fue convocado por la Comisión de Seguridad para abordar un atentado más reciente, ocurrido el 14 de octubre en las inmediaciones del Mall del Sol, que dejó un fallecido y alrededor de 26 heridos. Sin embargo, el alcalde anunció que no asistirá a esa mesa, argumentando que está dominada por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), afín al Ejecutivo. «No tengo tiempo para ir a la otra (…) porque la otra es de puro ADN”. señaló.

Nathaly Morillo, asambleísta de ADN, se pronunció sobre el caso del Porsche Cayenne, afirmando: «Ese es un tema sobre el cual ya se pronunció la Fiscalía y no caerán en la narrativa del correísmo».

Contexto de inseguridad en Guayaquil

El atentado en La Bahía se enmarca en una ola de violencia en Guayaquil, con un incremento del 52% en incidentes explosivos en 2025 respecto al año anterior, según el Ministerio del Interior. Comerciantes del sector reportan una caída del 60% en sus ventas desde junio, atribuida al temor a nuevos ataques.

La Comisión de Garantías Constitucionales planea citar al fiscal provincial del Guayas, René Astudillo, y al gerente de Segura EP, Álex Anchundia, para complementar la investigación. (39)