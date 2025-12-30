COMUNIDAD POR USD 1
Aquiles Álvarez critica la falta de medicinas y asegura que existe un “abandono del estado”

El alcalde Álvarez expuso una serie de datos  que, según su análisis, demuestran la gravedad del problema en la salud pública.
Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Fotografía: API
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuestionó al Gobierno Nacional por la severa crisis sanitaria y la crítica escasez de medicamentos en el sistema de salud pública del país.El funcionario emitió duras críticas y señaló el bajo porcentaje de abastecimiento de fármacos. 

El pronunciamiento ocurrió este martes 30 de diciembre mediante su cuenta de X. La crítica se fundamenta en la falta de medicamentos esenciales y lo que calificó como una ausencia de liderazgo estatal frente a la emergencia sanitaria.

Bajo abastecimiento de insumos médicos como evidencia 

El alcalde Álvarez expuso una serie de datos  que, según su análisis, demuestran la gravedad del problema en la salud pública. Afirmó que el nivel de abastecimiento de medicinas apenas alcanzó el 33% a nivel nacional. Este porcentaje se desprende del total de 765 medicamentos e insumos que el sistema requería, de los cuales solo 256 lograron ser asegurados mediante contratos.

“Eso no es un tema técnico, es abandono del Estado”, sentenció Álvarez al rechazar que la situación se deba a dificultades administrativas, subrayando la urgencia de una respuesta gubernamental ante la falta de tratamientos.

Fallas en la provisión de fármacos esenciales 

El problema de suministro, detalló el funcionario, se extiende incluso a los medicamentos considerados prioritarios. De los 501 fármacos catalogados como esenciales, no se logró garantizar la disponibilidad de medicinas básicas de amplio uso, como el paracetamol en tabletas, el losartán o el omeprazol, a pesar de que se requerían millones de unidades para cubrir la demanda. 

Declaraciones sobre la presencia de autoridades

En el contexto de la emergencia, el alcalde de Guayaquil también se refirió a la presencia de las autoridades nacionales en el país. “Si uno pregunta quién parece ser el presidente del Ecuador, la respuesta cae sola: María José Pinto, porque es la única que habla y da la cara en medio de los problemas. Y lo más importante, está en el país, no huye”, escribió Álvarez, cuestionando la gestión y la visibilidad del presidente Daniel Noboa en lo que calificó como momentos “gravísimos” para el país. 

Situación sanitaria nacional 

La crítica del alcalde Álvarez se enmarca en un contexto de recurrentes problemas en el sistema de salud público ecuatoriano, que ha enfrentado desafíos en la adquisición y distribución de medicamentos e insumos. A pesar de los esfuerzos y las declaratorias de emergencia que han tenido lugar en administraciones anteriores, la falta de fármacos básicos sigue siendo una queja persistente entre la ciudadanía. 

