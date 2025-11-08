COMUNIDAD POR USD 1
Guayaquil
Sociedad

Aquiles Álvarez responde al presidente Daniel Noboa tomando agua del grifo: «Aquí no hay caca, hay datos»

El alcalde Aquiles Álvarez respondió a las denuncias del presidente Noboa sobre la calidad del agua en Guayaquil. Álvarez aseguró que el mandatario recibe información falsa y, para probar la potabilidad, bebió un vaso de agua en cámara, descartando contaminación.
Cinthya Chanatasig

Cinthya Chanatasig

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, emitió una contundente respuesta al presidente Daniel Noboa. Este último, a través de su cuenta en X, denunció que el agua potable de la ciudad estaba contaminada con heces fecales y metales pesados. En un video publicado en redes sociales, Álvarez desmintió las acusaciones del primer mandatario. Las calificó de «cuentos» y aseguró que su entorno le miente.

Aquiles Álvarez desmiente la ubicación de las fotos

En su intervención, Aquiles Álvarez se situó en el mismo lugar que aparecía en las fotografías compartidas por Noboa. Aclaró que se trataba de un canal de aguas lluvias dentro de una planta de aguas residuales, y no de una planta de tratamiento de agua potable. «Le mienten. ¡No nos mienta!», exclamó el alcalde, explicando que dichas instalaciones corresponden a la planta Los Merinos. Esta inauguración está prevista para 2026 y permitirá tratar el 100% de las aguas de Guayaquil.

Para contrastar, el burgomaestre se trasladó a una verdadera planta de tratamiento de agua potable. Desde allí, mostró el punto de salida del líquido vital que abastece no solo a Guayaquil, sino también a los cantones vecinos de Samborondón y Nobol. «Aquiles Álvarez enfatizó que existen revisiones técnicas en tiempo real y que «aquí no hay cuentos».

«Salud, señor presidente»

En un gesto desafiante, Aquiles Álvarez bebió un vaso de agua directamente de la planta para demostrar su potabilidad. «Aquí nadie lo va a envenenar, así que salud», dijo, dirigiéndose al presidente. El alcalde aseguró que el agua de Guayaquil cuenta con certificación INEN. Se somete a más de 70 mil análisis de calidad al año, garantizando la ausencia de heces fecales, metales pesados o bacterias coliformes.

«Ya señor presidente, dejémonos de cosas… no le va a dar diarrea», ironizó Álvarez, añadiendo que lo que tampoco le dará al mandatario es «popularidad en las encuestas».

Aquiles Álvarez rechaza a la politización del agua

Aquiles Álvarez criticó duramente lo que considera una estrategia electoral por parte del gobierno central antes de la consulta popular. «Guayaquil no va a ser parte de su estrategia electoral… aquí en Guayaquil no somos jabón político», sentenció. El alcalde defendió la gestión municipal. Resaltó la inversión y los resultados en materia de agua y saneamiento, en contraste con otras regiones del país.

Finalmente, Aquiles Álvarez concluyó su mensaje reiterando la invitación al presidente a informarse mejor: «La única contaminación que debe preocuparle es la de su discurso y la de su entorno».

