Arcsa clausuran chifa en Guayaquil que tenía una rata muerta en el área de preparados, y otros roedores y plagas rondando la cocina

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) clausuró un chifa ubicado en el centro de Guayaquil. La medida se tomó luego de una inspección en la que se evidenció una severa falta de higiene y la presencia de plagas dentro del establecimiento.

Durante el operativo, los técnicos de la entidad encontraron restos de comida en descomposición, utensilios sin lavar y grasa acumulada en las superficies. También hallaron una rata muerta y otros roedores recorriendo distintos espacios de la cocina. Según el informe preliminar, las condiciones del lugar representaban un riesgo para la salud pública y violaban las normas básicas de salubridad que exige la ley ecuatoriana.

ARCSA informó que, tras constatar la magnitud del problema, se procedió a la clausura inmediata del local y la aplicación de sanciones administrativas a los propietarios. “Clausuramos este chifa con una sanción ejemplar, porque de esta forma repugnante, con la salud no se puede jugar”, señaló la institución en un comunicado.

Controles de Arcsa son constantes

Las imágenes difundidas por los inspectores de Arcsa muestran un panorama alarmante. Paredes manchadas, ductos de aguas residuales expuestos, espacios de almacenamiento llenos de heces de roedores, cucarachas por todos lados y hornillas cubiertas de residuos. Además, se observó movimiento de roedores en el área donde se preparaban los platos, lo que agravó la situación.

En otros espacios de la cocina se evidenció que los utensilios no eran lavados. Según se aprecia en el video compartido por la institución de control, los alimentos a la intemperie y perdiendo cadena de frío, así como estufas oxidadas. La imagen del área de comensales se ve totalmente distinta, distrayendo de la real actualidad del sucio local.

La Arcsa reiteró que continuará con los operativos de control en establecimientos de expendio de alimentos en Guayaquil y otras ciudades del país, con el objetivo de garantizar condiciones seguras y saludables para los consumidores. La institución exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad sanitaria mediante sus canales oficiales. Entre estos está la aplicación móvil Arcsa Móvil. (37).