Argentina, Italia y Portugal aseguran su pase a los 16avos del Mundial Sub17 en Catar

El Mundial Sub17 masculino que se disputa en Catar continúa mostrando la fuerza de sus candidatos. Este jueves 6 de noviembre de 2025, las selecciones de Italia, Argentina y Portugal lograron asegurar su pase a los dieciseisavos de final tras sumar victorias decisivas en sus respectivos grupos.

Croacia y Senegal también se impusieron, mientras que los anfitriones y Japón sólo pudieron empatar en sus encuentros.

Italia arrolla a Bolivia y lidera el Grupo A

En el Grupo A, Italia aplastó a Bolivia 4-0 con goles de Simone Lontani, Samuele Inacio, Destiny Elimoghale y Fabio Pandolfi, consolidándose como una potencia en esta fase del torneo.

La dupla italiana ejerció un dominio claro, con un primer tiempo letal y una segunda mitad donde sellaron la victoria. Samuele Inacio, clave con un gol y un penalti fallado, fue elegido jugador del partido.

Por otro lado, Catar, país anfitrión, empató 1-1 contra Sudáfrica, manteniendo la esperanza en uno de los partidos más tensos hasta ahora. El tanto precoz de Yazan Mohamed para Catar fue respondido por un cabezazo de Emile Witbooi, destacado con el premio al mejor jugador.

Portugal somete a Marruecos y se mantiene invicto

En el Grupo B, la selección portuguesa ganó con goleada 6-0 a Marruecos. Los goles llegaron gracias a Joao Aragao, Anísio Cabral, Mateus Mide (autor de un doblete, incluido un penalti) y José Neto, que cerró el marcador con dos dianas más. Matheus Mide fue reconocido como jugador destacado por su gran aporte ofensivo.

El mismo grupo presentó también un empate sin goles entre Japón y Nueva Caledonia. El portero de Nueva Caledonia, Nicolas Kutran, fue fundamental para lograr un punto valioso al atajar múltiples disparos peligrosos.

Croacia y Senegal mantienen sus buenas rachas

En el Grupo C, Croacia dominó con claridad a Emiratos Árabes Unidos 3-0. Los goles de Tino Kusanovic, Gabrijel Sivalec y Kresimir Rados marcaron una superioridad constante, con una defensa firme y contragolpes efectivos. Leon Jakirovic fue nombrado jugador destacado por su actuación.

Simultáneamente, Senegal ganó 1-0 frente a Costa Rica con un gol temprano de Alwaly Camara. Esta victoria mantiene a Senegal invicto y complica el panorama para Costa Rica, que ahora ve su clasificación en peligro.

Argentina confirma su pase con victoria ajustada

Argentina, en el Grupo D, derrotó 1-0 a Túnez gracias a un gol de Facundo Jainikoski, quien ingresó desde el banquillo y repitió la hazaña de marcar por segunda vez consecutiva. El arquero Jerónimo Gómez Mattar fue elegido jugador del partido debido a su solidez bajo los tres palos. Esta victoria confirma a Argentina como uno de los equipos clasificados para octavos.

Mientras tanto, Bélgica goleó contundentemente a Fiyi 7-0 con una actuación estelar de René Mitongo, quien anotó cuatro goles y se vislumbra candidato a la Bota de Oro del torneo. Los otros goles fueron de Noah Fernández, Pablo Capilla, Loic Álvarez, y August De Wannemacker. Fiyi queda fuera de la competencia tras esta derrota.

El rumbo hacia los dieciseisavos de final se aclara

Con esta jornada, el Mundial Sub17 en Catar avanza con intensidad y dejando claro que selecciones como Italia, Argentina, Portugal, Croacia y Senegal fortalecen sus aspiraciones.

El torneo sigue siendo escenario de buenos rendimientos individuales y colectivos, mientras que países como Bolivia, Marruecos, Costa Rica, Fiyi y Emiratos Árabes Unidos deberán luchar por seguir en carrera.

La competencia mantiene la emoción al máximo, con partidos equilibrados en algunas zonas y definiciones contundentes en otras, confirmando el nivel diverso y competitivo de esta categoría juvenil mundialista.