Ariel Holan deja Rosario Central por mutuo acuerdo antes del fin de contrato

Rosario Central anunció este jueves 11 de diciembre de 2025 la salida de Ariel Holan como director técnico del primer equipo, mediante un acuerdo mutuo que finaliza el contrato previsto hasta el 31 de diciembre de 2025, en Rosario, Argentina, sin detalles públicos sobre los motivos específicos más allá de la decisión conjunta.

El club publicó un comunicado en redes sociales destacando el aporte del entrenador de 65 años. “Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”, se lee en el mensaje.

Holan había asumido el cargo el 6 de noviembre de 2024, sucediendo a Matías Lequi, y dirigió al equipo durante 42 partidos en total.

El ciclo de Holan en Rosario Central

Bajo la dirección de Holan, Rosario Central acumuló 22 victorias, 13 empates y 7 derrotas, lo que representó un rendimiento del 66% de efectividad. El equipo lideró la Zona B en las fases regulares del Torneo Apertura y Clausura 2025, sumando 66 puntos en la tabla anual.

Además, Central ganó los dos clásicos rosarinos contra Newell’s Old Boys, uno en el Estadio Gigante de Arroyito y otro en el Estadio Marcelo Bielsa. Estos resultados posicionaron al Canalla como el equipo con mayor cosecha de puntos en la temporada.

El título controvertido de Liga 2025

El mayor logro de Holan ocurrió el 20 de noviembre de 2025, cuando la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) declaró a Rosario Central como campeón de la Liga 2025 por finalizar primero en la tabla anual acumulada, pese a no adjudicarse ni el Apertura ni el Clausura.

Esta determinación generó un amplio debate en el fútbol argentino, con críticas por la modalidad adoptada durante la temporada en curso. La AFA premió así al club por su consistencia general, otorgándole el trofeo en una ceremonia oficial.

Eliminaciones y clasificación a Libertadores

A pesar del rendimiento sólido en la fase regular, Rosario Central quedó eliminado en octavos de final del Torneo Clausura 2025 ante Estudiantes de La Plata, tras caer 1-0 en el Gigante de Arroyito. Similarmente, no avanzó en instancias decisivas del Apertura.

No obstante, la tabla anual aseguró la clasificación del Canalla a la Copa Libertadores 2026, un hito que el club valoró en su despedida a Holan. Fuentes indican que las negociaciones para la renovación se centraron en el proyecto deportivo para la competencia continental.

Antecedentes de Ariel Holan

Antes de llegar a Rosario Central, Holan dirigió a Barcelona SC de Ecuador en 2024, donde tuvo un paso breve. Su trayectoria incluye títulos con Independiente (Copa Sudamericana 2017 y Suruga Bank 2018), Universidad Católica de Chile (Primera División 2020), Santos de Brasil y León de México.

El entrenador se convirtió en el séptimo club en su carrera como DT. Su salida de Central se produce en un momento de transición para el equipo auriazul, que ahora inicia la búsqueda de un nuevo director técnico de cara a la pretemporada 2026.

Con este cambio, Rosario Central cierra un período de logros y polémicas, enfocado en preparar la plantilla para los desafíos internacionales. La dirigencia no ha anunciado plazos para el reemplazo.