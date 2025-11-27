Armada del Ecuador abre reclutamiento de Oficiales y Tripulantes Especialistas 2026 desde el 15 de diciembre

La Armada del Ecuador anunció que a partir del 15 de diciembre de 2025 quedará abierto el proceso de reclutamiento para Oficiales (Guardiamarinas Especialistas) y Tripulantes (Grumetes Especialistas) que se incorporarán en 2026. El registro será exclusivamente en línea y está dirigido a ecuatorianos de nacimiento que cumplan los requisitos de edad, formación académica y antecedentes.

Requisitos generales y plazos de edad

Los aspirantes deben contar con título registrado en la Senescyt, no tener antecedentes penales, estar en buen estado de salud, carecer de tatuajes visibles y no haber sido dados de baja ni eliminados por documentación falsa en procesos anteriores de las Fuerzas Armadas.

En cuanto a la edad máxima al 31 de diciembre de 2025, se establece hasta 29 años, 11 meses y 29 días para oficiales y tripulantes con título de tercer nivel. Mientras que para oficiales con título de cuarto nivel se establece en hasta 34 años, 11 meses y 29 días.

Cupos disponibles para Guardiamarinas Especialistas

La convocatoria ofrece 18 plazas para oficiales con título de tercer o cuarto nivel. Los cupos se distribuyen de la siguiente manera: Administración (3), Educación (4), Medicina (4), Justicia (4), Ingeniería Naval (1), Ingeniería Electrónica (1) e Ingeniería Civil (1). En varios casos se requiere maestría específica, como gestión del talento humano, gestión educativa, derecho procesal o derecho penal.

Cupos disponibles para Grumetes Especialistas

Para tripulantes se ofertan 41 plazas con título técnico o tecnológico. La distribución incluye: Chofer profesional tipo E-D-G (5), Administración (12), Abastecimientos (8), Educación (4), Sanidad (6) e Informática (6). Dentro de Sanidad se buscan licenciados en optometría, emergencias médicas, enfermería y radiología, además de tecnólogos en las demás áreas.

Proceso de formación

Los oficiales seleccionados realizarán un curso de seis meses en la Escuela Superior Naval Comandante Rafael Morán Valverde, en Salinas (Santa Elena), y obtendrán el grado de Aspirante a Teniente de Fragata. Los tripulantes cursarán su formación en la Escuela de Grumetes Contramaestre Juan Suárez, también en Salinas, para luego integrarse a unidades operativas.

Cómo participar en el proceso

A partir del 15 de diciembre, los interesados deberán ingresar al portal oficial de la Armada del Ecuador, descargar el prospecto correspondiente y completar el registro en línea. Posteriormente se realizarán pruebas físicas, psicológicas, médicas y de conocimientos según el cronograma que publique la institución.

Este proceso forma parte de la renovación periódica de talento especializado que realiza la Armada para fortalecer sus capacidades técnicas y operativas en áreas estratégicas para la defensa y seguridad marítima del país.