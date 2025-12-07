Armada del Ecuador decomisó 4,6 toneladas de droga y detuvo a siete tripulantes en operativo del Pacífico

En un operativo ejecutado entre la Armada del Ecuador, la Policía Nacional y organismos de cooperación internacional, fueron detenidos siete ciudadanos —seis de ellos oriundos de Jaramijó y uno con doble nacionalidad ecuatoriana y colombiana— y se incautaron 4,6 toneladas de cocaína, informaron autoridades este domingo en Manta, tras confirmar que las tres embarcaciones interceptadas navegaban sin registro y con cargamento ilícito valorado en más de 100 millones de dólares en el mercado estadounidense.

Un operativo marítimo de alto alcance

El capitán de Puerto de Manta, Carlos Delgado, informó que localizaron las embarcaciones en puntos estratégicos del Pacífico Sur, una zona frecuentemente utilizada para el transporte de estupefacientes hacia Centroamérica y México. Una nave la interceptaron a 400 millas al noroeste de Esmeraldas, otra en una posición cercana y la tercera a 500 millas al oeste de Santa Elena, completando un corredor marítimo que, según las autoridades, coincide con rutas históricas del narcotráfico en la región.

Las tres embarcaciones eran apátridas, sin registro ni bandera, y llevaban consigo monoboyas satelitales, dispositivos utilizados para dejar cargas flotando en puntos determinados del océano para que otras embarcaciones las recojan posteriormente. “La maniobra busca sembrar la droga en sitios predeterminados”, explicó Delgado.

Declaraciones oficiales y proceso judicial

Durante la rueda de prensa, el fiscal Oswaldo Macharé confirmó que las pruebas químicas iniciales realizadas por agentes peritos dieron positivo para cocaína. El fiscal aclaró que aún no se determina el grado de pureza, información que será obtenida mediante pericias especializadas.

De las 4,6 toneladas incautadas, 600 kilos se entregaron a la lancha Isla Darwin para la cadena de custodia y la respectiva judicialización. El caso se trasladará a la Fiscalía en Quito, entidad encargada de continuar la investigación y las imputaciones correspondientes.

Impacto económico y antecedentes recientes

El cargamento decomisado supera los 100 millones de dólares en el mercado estadounidense y los 150 millones en el europeo. Esto de acuerdo con estimaciones oficiales basadas en precios internacionales promedio. El golpe, calificado como uno de los más importantes de 2025. El mismo se suma a una serie de operaciones de gran escala desarrolladas por el bloque de seguridad del Estado ecuatoriano en los últimos años.

La costa ecuatoriana continúa siendo un punto crítico dentro de las rutas del tráfico internacional de cocaína. Su ubicación geográfica y la facilidad de acceso a aguas internacionales son calves. Autoridades reiteraron que estos operativos buscan reforzar la seguridad nacional y desarticular redes que operan desde diversas provincias del litoral. (17)