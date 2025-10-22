COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Polideportivo

Armada del Ecuador organiza carrera 10K en homenaje al infante Paúl Corella Parra

La competencia, en su octava edición, busca fomentar el deporte, fortalecer la convivencia y acercar a la comunidad a las actividades de las Fuerzas Armadas.
Parte del equipo organizador de la carrera 10K Todo Terreno. FOTO: La Marea.
Noemí Moreira

Redacción ED.

La Armada del Ecuador, a través del Batallón de Infantería de Marina N.º 21 “Jaramijó” (BIMJAR), invita a la ciudadanía a participar en la carrera 10K Todo Terreno (+) CPCBIM Paúl Corella Parra, que se realizará el sábado 8 de noviembre de 2025 en Jaramijó, provincia de Manabí, como parte de la conmemoración del 59.º aniversario de la Infantería de Marina y en memoria del infante Paúl Corella Parra (+).

Un evento deportivo y familiar

La competencia, en su octava edición, busca fomentar el deporte, fortalecer la convivencia y acercar a la comunidad a las actividades de las Fuerzas Armadas. El homenaje al CPCB-IM Paúl Corella Parra (+) recuerda su trayectoria de 19 años de servicio, su participación en Ironman y triatlones nacionales, y su ejemplo de disciplina y valor, mencionó Jair Aguilar, miembro de la organización del evento.

Recorridos y categorías

Aguilar mencionó que el evento contará con recorridos de 10 km para jóvenes, adultos, adultos mayores y personal militar, además de una versión 5K para niños. La competencia está prevista que inicie a partir de las 7h00, por lo que se pide que los competidores ya estén listos en el lugar de concentración, dijo. La ruta combina asfalto, arena y tierra, brindando a los participantes paisajes del mar, la playa y la flora y fauna del cantón Jaramijó. Se esperan más de 1.500 atletas, incluyendo deportistas profesionales, personal militar, policial, bomberos, Cruz Roja y ciudadanía en general.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de @10k_todoterreno

La carrera ofrece premios, música en vivo, saltos de paracaidismo y feria deportiva, organizada por entidades públicas y privadas. La inscripción se mantiene en $15 gracias a auspiciantes, incluyendo un kit deportivo con camiseta, dorsal con chip, hidratación y medalla conmemorativa. Asimismo, agregó que la entrega será 6 y 7 de noviembre en la Plaza Cívica del Megaparque.

Logística y seguridad

La salida de adultos será desde la Concha Acústica de Jaramijó, con llegada en la cancha del BIMJAR, mientras la categoría infantil se realizará dentro del batallón. El evento contará con traslado, seguridad, primeros auxilios y parqueaderos habilitados.

Categorías

Sociedad civil: Juvenil (14-17), Senior (18-29), Máster A-C (30-59), Leyenda (60+), Parejas mixtas, Plus Aquaman (Hombres/Mujeres), Familiares/Amigos (+) CPCB-IM Paúl Corella Parra.
Personal militar activo: Hombres (A-D), Mujeres (A-B), Fuerzas Especiales (Running y Acuatlón).
Personal militar en servicio pasivo: Hombres 40-49 y 50+.

Este evento deportivo combina conmemoración, deporte y recreación familiar, consolidándose como una actividad emblemática de la Infantería de Marina en Manabí.

